Calendario saldi invernali 2018: data di inizio e fine regione per regione

Subito dopo la fine delle feste natalizie si comincia subito a pensare all’arrivo dei saldi invernali, anche in vista dell’abbassamento inevitabile delle temperature che gennaio porta. I saldi invernali sono l’occasione che tutti aspettano per l’acquisto di beni e accessori di abbigliamento a prezzo scontato rispetto a i prezzi di listino. Vediamo, quindi, quando iniziano e quando terminano i saldi invernali 2018 in ogni regione italiana.

Calendario saldi invernali 2018 regione per regione

Regione Data inizio Data fine Abruzzo 5 gennaio 2018 5 marzo 2018 Basilicata 2 gennaio 2018 1 marzo 2018 Calabria 5 gennaio 2018 28 febbraio 2018 Campania 5 gennaio 2018 2 aprile 2018 Emilia Romagna 5 gennaio 2018 5 marzo 2018 Friuli Venezia Giulia 5 gennaio 2018 31 marzo 2018 Lazio 5 gennaio 2018 28 febbbraio 2018 Liguria 5 gennaio 2018 18 febbbraio 2018 Lombardia 5 gennaio 2018 5 marzo 2018 Marche 5 gennaio 2018 1 marzo 2018 Molise 5 gennaio 2018 5 marzo 2018 Piemonte 5 gennaio 2018 28 febbraio 2018 Puglia 5 gennaio 2018 28 febbraio 2018 Sardegna 5 gennaio 2018 5 marzo 2018 Sicilia 6 gennaio 2018 15 marzo 2018 Molise 5 gennaio 2018 5 marzo 2018 Toscana 5 gennaio 2018 15 marzo 2018 Umbria 5 gennaio 2018 5 marzo 2018 Valle D’Aosta 3 gennaio 2018 31 marzo 2018 Veneto 5 gennaio 2018 31 marzo 2018

Ad aprire le danze degli sconti è, è quindi, la Basilicata il 2 gennaio, seguita dalla Valle D’Aosta il 3 gennaio. Tutte le altre regioni inizieranno gli sconti invernali il 5 gennaio, giorno prima dell’Epifania.

