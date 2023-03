Calendario pagamenti INPS aprile 2023, dalla pensione al reddito di cittadinanza

Il calendario pagamenti INPS aprile 2023 si presenta ricco di appuntamenti. A partire dalle pensioni (nei primi giorni del mese), per passare all’assegno unico figlia carico (dopo la metà del mese) per finire al reddito di cittadinanza (tra metà mese e fine mese).

Per le pensioni, ad esempio, il pagamento sarà diverso a seconda che il pensionato riceve l’accredito dell’assegno mensile sull’IBAN oppure se ritira in contanti la pensione alla posta. Anche per il reddito di cittadinanza le date di accredito sono diverse a seconda che si tratti di chi ha fatto domanda o rinnovato il sussidio nel mese di marzo 2023 oppure è un soggetto che già percepisce il reddito. Ci sono poi anche la NASPI e Dis-Coll (ossia le indennità di disoccupazione per chi ha perso il lavoro.

Calendario pagamenti INPS aprile 2023: la pensione

Nel calendario pagamenti INPS aprile 2023, ci sono da segnare il giorno 1 ed il giorno 3.

Al giornoriceveranno l’accredito sull’IBAN i pensionati che hanno il pagamento pensione con l’accredito diretto sul. Il giorno, invece, lo avranno coloro che hanno l’accredito pensione su. Dunque, per la pensione aprile 2023 due date diverse per l’accredito

Per coloro che, invece, non hanno l’accredito ma che ricevono la pensione aprile 2023 in contanti alle poste, potranno procedere alla riscossione tenendo conto della seguente turnazione:

sabato 1 aprile dalla A alla B

lunedì 3 aprile, dalla C alla D

martedì 4 aprile, dalla E alla K

mercoledì 5 aprile, dalla L alla O

giovedì 6 aprile, dalla P alla R

venerdì 7 aprile, dalla S alla Z.

Assegno unico, reddito di cittadinanza e disoccupazione

Per quanto riguarda l’assegno unico figli a carico, il pagamento dovrebbe avvenire entro venerdì 21 aprile 2023 per coloro che già lo percepiscono. Per chi, invece, ha fatto domanda per la prima volta a marzo, il pagamento sarà fatto entro la fine del mese di aprile.

Ricordiamo che l’INPS paga l’assegno unico secondo la modalità indicata dal richiedente nella domanda (accredito in c/c o libretto con IBAN, bonifico domiciliato, ecc.).

Nel frattempo che faccia il suo debutto la MIA (Misura di Inclusione Attiva), continua ad essere pagato il reddito di cittadinanza a chi ne ha diritto. A questo proposito, il calendario pagamenti INPS aprile 2023 vede le seguenti date:

dal 15 aprile ricevono la ricarica sulla carta reddito di cittadinanza coloro che hanno fatto domanda di reddito cittadinanza a marzo 2023 e per coloro che a marzo 2023 lo hanno rinnovato

ricevono la ricarica sulla carta reddito di cittadinanza coloro che hanno fatto domanda di reddito cittadinanza a marzo 2023 e per coloro che a marzo 2023 lo hanno rinnovato dal 27 aprile 2023, arriva la ricarica per coloro che già percepiscono il sussidio.

Infine, i percettori della disoccupazione (NASPI e Dis-Coll) e degli ammortizzatori sociali per sostenere chi ha perso il lavoro, avranno il pagamento della prestazione a partire dal 15 aprile 2023. Una data che però potrebbe variare a seconda di quando è stata presentata la domanda.