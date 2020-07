Bonus vacanze, in quali regioni vale e dove è praticamente impossibile usarlo

Abbiamo già visto che non tutti gli hotel accettano i clienti che prenotano con il bonus vacanze 2020. Soprattutto al Sud e in alta stagione se provate a prenotare usando il bonus vacanze potreste vedervi rifiutare la richiesta. Il voucher ad agosto sembrerebbe creare problemi ai gestori delle strutture che si ritrovano di fatto ad anticipare liquidità dopo un periodo che ha già messo a dura prova le entrate delle attività nel settore turistico.

In quali regioni conviene prenotare con il bonus vacanze?

Guardando all’elenco delle strutture presso cui è possibile usare il bonus vacanze, la grande maggioranza si trova da Roma in su. Con qualche eccezione. Una delle regioni con meno adesioni sembrerebbe infatti essere la Toscana.

Lo conferma Daniele Barbetti, presidente regionale di Federalberghi, che ha calcolato che solo il 5% degli hotel in Toscana ha dimostrato di voler aderire al bonus (la rappresentanza degli iscritti all’associazione è notevole, circa 2000 su 3200 quindi il campione di riferimento è piuttosto attendibile).

Ci sono invece regioni in cui andare in vacanza può essere ancora più conveniente. Per rilanciare il turismo in Piemonte sono stati lanciati i voucher 3×1, per i turisti che sceglieranno il Piemonte due notti su tre saranno gratis, oppure in alternativa potranno usufruire del 50 per cento di sconto sui servizi e esperienze turistiche abbinate ad un week end in Piemonte.

In Calabria invece il programma si chiama “stai in Calabria” ed è rivolto ai residenti che decidono di non uscire dalla regione per l’estate. Le famiglie possono arrivare ad ottenere fino a 320 euro da spendere nelle province limitrofe.

