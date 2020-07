Bonus vacanze, in hotel o in B&b: ecco dove si può usare ed elenco aggiornato delle strutture che aderiscono

Dal primo luglio è partito ufficialmente il bonus vacanze: si potrà usare in hotel e B&b. Ma dove esattamente? C’è un modo per conoscere l’elenco aggiornato delle strutture che aderiscono? Sulla detrazione per le famiglie che vanno in vacanza non mancano ombre e polemiche (sulle modalità di utilizzo solo tramite app e anche sulla penalizzazione di alcune attività per i tempi di erogazione). Ma ad ogni modo si parte. Come sapere però se la struttura che ci ospiterà accetta il buono vacanza?

Poco più della metà degli italiani che partirà per le vacanze ha dichiarato che userà il buono vacanze. Non tutti in estate ma anche per ponti autunnali o vacanze invernali, comunque entro l’anno. Forse prendere tempo serve anche a capire meglio come funzionerà il voucher.

Come sapere se l’hotel accetta il buono vacanza?

Per andare incontro alle difficoltà di chi vorrebbe usufruire del bonus ma brancola nel buoi, Federalberghi ha creato una piattaforma con l’elenco delle strutture che aderiscono. L’utente, inserendo date e destinazione (per i più indecisi basta anche la regione), può visualizzare la lista degli hotel presso cui soggiornare. Il filtro seleziona solo quelli che accettano il buono vacanza.

Avendo provato il servizio segnaliamo che le regioni con la scelta più ampia di hotel a disposizione è l’Emilia Romagna, che si conferma patria del turismo marittimo con oltre 230 strutture. Numerosi anche gli hotel che accettano il buono vacanza in Toscana (un centinaio), in Liguria e Sicilia (una sessantina) e in Sardegna (una trentina circa).

Bonus vacanza: e se non voglio andare in hotel?

E per chi non vuole andare in hotel? Il bonus vacanza non è vincolante.

E’ vero che restano fuori le piattaforme per case vacanza ma lo sconto si applica nei B&b (anche se c’è un movimento di protesta di cui abbiamo parlato). Di fatto quindi la scelta è limitata perché, sembrerebbe, solo il 2,6% dei B&b si è detto disposto ad accettare il voucher. La ragione sta nelle modalità e nei tempi di erogazione che, di fatto, costringono la struttura ad anticipare spese senza liquidità entrante nell’immediato.

In generale il modo più sicuro per evitare spiacevoli sorprese al check in o al momento della prenotazione è quello di contattare direttamente la struttura selezionata e chiedere conferma dell’accettazione del voucher.

