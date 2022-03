Bonus tv, domani 8 marzo 2022 la prova del nove

Ci siamo. Domani, 8 marzo 2022, tutte le emittenti nazionali televisive (Rai, Mediaset, ecc.) saranno visibili sono in alta qualità (HD). Bisogna risintonizzare, quindi, la propria Tv e decoder per continuare a guardare il palinsesto dei programmi preferiti. Laddove, pur risintonizzando l’apparecchio, i canali non saranno raggiungibili bisognerà provvedere alla sostituzione del televisore con la possibilità di sfruttare i bonus tv.

Il passaggio alla nuova tv digitale

I cittadini, di questi tempi, fanno i conti con il passaggio al nuovo segnale del digitale terrestre. In termini tecnici, siamo nell’epoca dell’attivazione della codifica MPEG-4 e della dismissione codifica MPEG-2.

Ad ogni modo, fino al 31 dicembre 2022 le emittenti televisive nazionali (canali del telecomando da 1 a 9 e dal numero 20 in poi), potranno, comunque, continuare a trasmettere simultaneamente con entrambe le codifiche.

Cosa diversa, invece, per le emittenti locali, per le quali in cambio di codifica sta avvenendo in maniera graduale e per aree geografiche. Passaggio già avvenuto per Sardegna, Trentino Alto Adige e Val d’Aosta. In fase di conclusione ci sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Seguiranno le altre Regioni del Centro e Sud del Paese.

I bonus tv

Per coloro che hanno un televisore o decoder che non permettono di aggiornarsi al nuovo standard del segnale digitale terrestre, il legislatore, al fine di sostenere la sostituzione dell’apparecchio, ricordiamo, ha istituito dei bonus tv. In dettaglio, si tratta dei:

bonus tv – decoder

bonus tv rottamazione.

Il primo è richiedibile dalle famiglie con ISEE fino a 20.000 euro. E’ erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore della tv o del decoder sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a 30 euro o al prezzo di vendita se inferiore, fino al 31 dicembre 2022.

Il bonus tv rottamazione, invece, è rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia senza limiti di ISEE. Consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino ad un importo massimo di 100 euro. Per averlo è necessario rottamare un vecchio televisore che non sia in grado di ricevere il nuovo segnale. L’agevolazione è concessa una sola volta per l’acquisto di un solo apparecchio e si applica soltanto per la sostituzione del televisore e non per i decoder. Ad ogni modo è cumulabile con il bonus tv – decoder.

