Bonus turismo sostenibile, si parte con le domande: tempi e requisiti

Si apre oggi, 17 luglio 2023 (ore 12:00) la piattaforma web per la presentazione delle domande di ammissione al bonus turismo sostenibile previsto dal comma 611 della legge di bilancio 2023.

Un contributo destinato a finanziare progetti di investimento finalizzati alla promozione dell’ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.

Destinatari sono le imprese della filiera del turismo e di strutture ricettive turistiche e alberghiere che svolgono, anche in via non prevalente, attività di impresa riferita a uno dei codici ATECO individuati nell’avviso del Ministero del Turismo datato 25 maggio 2023.

Requisiti

I requisiti per poter accedere al bonus turismo sostenibile sono quelli elencati all’art. 5 del menzionato avviso del Ministero. In dettaglio, l’impresa che intende goderne deve:

trovarsi in regime di contabilità ordinaria

disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese dello Stato di residenza ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali, società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi

essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali e non avere in atto debiti erariali

trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata

essere in regola con la normativa antimafia

non essere destinatari, nei tre anni antecedenti il 2023, di procedimenti amministrativi ovvero non far parte di un gruppo giuridico di altra impresa partecipante a tali procedimenti

essere in regola con gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate

non incorrere nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Oggetto del contributo possono essere spese finalizzate a raggiungere gli obiettivi indicati al successivo art.

Bonus turismo sostenibile, importo e tempi di domanda

6 dell’avviso. Come, ad esempio, ideare, realizzare e promuovere percorsi turistici innovativi utili a ridurre il sovraffollamento turistico delle aree a maggior afflusso turistico, tra cui i siti patrimoni UNESCO.

La spesa complessiva ammissibile al bonus turismo sostenibile non deve essere inferiore a 50.000,00 euro e superiore a 200.000,00 euro. In ogni caso, non potrà superare il 50% del totale delle spese ammissibili previste per l’intero progetto presentato.

Per avere il beneficio è necessario presentare domanda tramite l’apposita piattaforma web dedicata del Ministero del Turismo a cui si accede tramite credenziali SPID o CIE (Carta identità elettronica).

La piattaforma sarà aperta dalle ore 12:00 del 17 luglio 2023 e si chiuderà (salvo proroga) alle ore 12:00 del 9 settembre 2023.

Ogni domanda sarà oggetto di valutazione e ad ognuna verrà attribuito un punteggio da 0 a 100. Saranno, tuttavia, finanziabili solo quelle che avranno raggiunto un punteggio minimo di 45/100.

Riassumendo…