Bonus trasporti. A breve si parte con le domande (question time)

Dopo l’approvazione del decreto attuativo il cui contenuto non è ancora noto, arriva la conferma da parte del Ministro del lavoro Calderone circa l’imminente riapertura del portale telematico per inviare le domande per richiedere il bonus trasporti.

La notizia è arrivata nel corso di un’interrogazione parlamentare a cui ha risposto proprio il Ministro del Lavoro.

Dunque, appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale, il portale sarà attivato, Da qui, sarà possibile richiedere il bonus entro il 31 dicembre 2023; sono agevolate le spese pagate da lavoratori, studenti, ecc., per abbonamenti a: servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Dovrebbero essere confermati i chiarimenti forniti lo scorso anno tramite apposite FAQ pubblicate dal Ministero competente.

Il bonus trasporti. Il decreto attuativo è pronto

L’iter di approvazione del decreto attuativo del bonus trasporti, è stato molto travagliato; il decreto è stato definito due giorni fa con due mesi di ritardo.

Ma oramai ci siamo abituati a norme che esistono solo sulla carta, in attesa di un decreto attuativo che le renda effettivamente operative; viene difficile ricordare provvedimenti attuativi che sono stati approvati nei termini previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione; a pagare poi sono sempre i contribuenti. Nel caso del, non potendo ancora sfruttare il voucher, si sono trovati a dover anticipare tutto l’importo dell’abbonamento di tasca propria, per poi, appena possibile, richiedere il rimborso ossia il voucher (bonus trasporti).

Detto ciò, anche per quest’anno è confermato che:

il buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto di un abbonamento nominativo e non cedibile,

da sostenere per l’acquisto di un abbonamento nominativo e non cedibile, con un tetto di 60 euro.

Tuttavia, rispetto allo scorso anno, saranno di meno le persone che potranno richiederlo; posto che la soglia reddituale massima per poter ottenere il voucher è stata abbassata da 35.000 euro a 20.000 euro (reddito 2022); dunque si tratta di una bella sforbiciata.

Il voucher spetta ai contribuenti che hanno un reddito complessivo 2022, non superiore a 20 mila euro.

Bonus trasporti, a breve si potrà richiedere. Conferma nel corso di un’interrogazione parlamentare

Il portale per richiedere il bonus sarà aperto a breve. La notizia è arrivata nel corso di un’interrogazione parlamentare a cui ha risposto il Ministro del lavoro Marina Elvira Calderone.

In attesa di conoscere il contenuto del decreto attuativo, non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale, è ragionevole pensare che saranno confermati i chiarimenti forniti lo scorso anno. Il riferimento è alle FAQ pubblicate da parte del Ministero competente.

Dunque, in sintesi:

sarà possibile effettuare una richiesta al mese e pertanto nei mesi successivi, qualora ci sia ancora dotazione finanziaria, effettuare ulteriori richieste per l’importo massimo di euro 60,00;

e pertanto nei mesi successivi, qualora ci sia ancora dotazione finanziaria, effettuare ulteriori richieste per l’importo massimo di euro 60,00; se non si conosce l’importo dell’abbonamento, è possibile richiede il bonus per il valore massimo di 60,00 euro, sarà poi il gestore a dover riscattare la sola parte corrispondente al valore dell’abbonamento;

la sola parte corrispondente al valore dell’abbonamento; l’accesso alla piattaforma consente di richiedere un solo buono, per sé stesso o per un figlio minore fiscalmente a carico. Eventuali ulteriori richieste comportano un nuovo accesso.

Tali indicazioni dovrebbero valere anche per quest’anno.