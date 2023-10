Il DDL di bilancio approvato ieri dal Governo Meloni incrementa di 35 milioni di euro le risorse destinate al c.d. bonus trasporti. Le nuove risorse andranno a coprire le richieste per gli abbonamenti rilasciati nel 2023. Non è ancora chiaro se il bonus sarà prorogato anche per il 2024.

E’ confermato però che il bonus potrà essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il bonus trasporti

Quando parliamo di bonus trasporti facciamo riferimento al voucher erogato in favore di privati (famiglie, studenti, lavoratori), per l’acquisto di abbonamenti (mensili, plurimensili e annuali) per i servizi di trasporto pubblico: locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

A oggi, il bonus può essere richiesto per l’acquisto entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse.

Le risorse stanziate inizialmente dal DL 5/2023 pari a 100 mln di euro sono state di volte in vita rifinanziate. Da ultimo con il DL 131/2023, DL Energia, sono stati attivati ulteriori 12 milioni di euro.

A ogni modo non possono essere oggetto di bonus: i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Il bonus copre al 100% il costo dell’abbonamento, fino ad un massimo di 60 euro. Per ottenere il voucher è necessario avere un reddito 2022 non superiore a 20.000 euro.

Il buono reca il nominativo del beneficiario:

e’ utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento,

non e’ cedibile,

non costituisce reddito imponibile del beneficiario e

non rileva ai fini ISEE.

In base alle FAQ del Ministero dei Trasporti, è possibile richiede il bonus trasporti più volte se ci sono risorse a disposizione.

Detto ciò, veniamo alle novità di cui al DDL di bilancio 2024.

Bonus trasporti con nuove risorse. Cosa prevede la Manovra 2024?

Come detto sopra, il DL 5/2023, decreto che ha confermato con novità il bonus trasporti 2023, prevedeva uno stanziamento iniziale di 100 milioni.

Con il DDL di bilancio 2024 come da comunicato stampa sulla manovra,

si incrementa di 35 milioni di euro, per l’anno 2023, il fondo finalizzato a riconoscere il buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

A oggi, non c’è alcuna conferma della proroga del bonus per il 2024.

Tuttavia rimane ferma la detrazione del 19% per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

