Bonus trasporti al via. C’è il decreto attuativo, si parte

Meglio tardi che mai! Alla fine il decreto che dà il via al bonus trasporti 2023 è stato approvato, dunque c’è da attendere solo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopodiché sarà possibile richiedere l’agevolazione.

La notizia dell’approvazione del decreto, è stata data dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un comunicato stampa apparso poco fa sul proprio portale ufficiale.

La domanda per richiedere il bonus trasporti potrà essere presentata entro il prossimo 31 dicembre 2023, tramite la stessa piattaforma già utilizzate per l’anno 2022, www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Il bonus trasporti 2023

L’art.4 del DL 5/2023, ha prorogato il bonus trasporti anche per l’anno 2023; il bonus si sostanzia in un buono riconosciuto a famiglie, studenti e lavoratori, per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto di un abbonamento nominativo e non cedibile, con un tetto di 60 euro. Il voucher spetta ai contribuenti che hanno un reddito complessivo 2022, non superiore a 20 mila euro.

Lo scorso anno, la soglia reddituale era fissata a 35mila euro.

Detto ciò, ipotizzando un costo per l’abbonamento pari a 40 euro, il buono coprirà tutto l’importo. Se invece ne costa 90, la differenza di 30 euro (90-60) dovrà essere pagata dal contribuente. Su tale residuo, rimane ferma la possibilità di beneficare della detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera i-decies del DPR 917/86, TUIR), per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto; con un limite di 250 euro.

Bonus trasporti 2023. C’è il decreto attuativo

La proroga in realtà non era ancora operativa; infatti, accedendo al portale per richiedere il bonus, la domanda non poteva essere inoltrata.

Infatti, le modalità di presentazione delle domande, di emissione del buono e di rendicontazione per le aziende, avrebbero dovuto essere definite con un decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. E ciò di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

Con un ritardo di quasi tre mesi rispetto alla tabella di marcia fissata dal DL 5/2023, il decreto ha ricevuto solo ieri l’approvazione.

Una volta riattivata la piattaforma per richiedere il bonus, ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2023 per presentare la domanda (tramite il portale https://bonustrasporti.lavoro.gov.it/it/Benvenuto/Bonus/Entra).

Il bonus sarà compatibile con altre agevolazioni tariffarie già riconosciute al contribuente.

Sarà quindi possibile effettuare una richiesta al mese. E, pertanto, nei mesi successivi, qualora ci sia ancora dotazione finanziaria, effettuare ulteriori richieste per l’importo massimo di euro 60,00.