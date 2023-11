La giostra riapre il 1° dicembre 2023 ma solo per poco. Il tempo che le risorse disponibili si esauriscano nuovamente nel giro di qualche ora (se non di meno). Ci riferiamo al bonus trasporti 2023.

Previsto, infatti, un nuovo click day per il giorno 1 del mese che ci accompagnerà al Natale e verso la fine di un altro anno. Dovrebbero tornare, disponibili i fondi legati ad eventuali voucher chiesti nel mese di novembre e non utilizzati entro la fine del mese stesso. Queste risorse liberate permetteranno di assegnare un nuovo voucher a coloro che faranno domanda per il mese di dicembre.

C’è il requisito reddituale

Fu previsto per la prima volta nel 2022 e poi esteso anche al 2023. Il bonus trasporti si concretizza in un voucher destinato all’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

L’importo del buono è pari al 100% della spesa sostenuta per un massimo di 60 euro. Non spetta a tutti, ma solo alle persone fisiche purché rispettino un certo requisito reddituale. In dettaglio, per avere il bonus trasporti edizione 2022 era chiesto di avere un reddito personale riferito all’anno d’imposta 2021 non superiore a 35.000 euro. Per il bonus trasporti 2023, invece, il reddito personale riferito all’anno d’imposta 2022 non deve essere superiore a 20.000 euro.

Il requisito reddituale deve essere verificato in capo al beneficiario del bonus. Quindi, se ad esempio, si tratta di bonus trasporti richiesto dal genitore per il figlio minore, il requisito deve verificarsi in capo al figlio e non al genitore.

Bonus trasporti 2023, click day ore 8:00 del 1° dicembre

Il governo, ad ottobre 2023, aveva stanziato nuove risorse per circa 35 milioni di euro da destinare al beneficio. Fondi, che nel giro di pochissimo tempo sono andati tutti nuovamente esauriti il 1° novembre 2023, ossia il giorno in cui fu riaperta la piattaforma per la domanda.

Il voucher, ricordiamo, può essere chiesto ogni mese e deve essere utilizzato entro lo stesso mese di emissione. Come già detto, le risorse legate a buoni emessi e non utilizzati per tempo tornano nella disponibilità del fondo per essere messe nuovamente a disposizione. Dunque, ogni 1° del mese la piattaforma domanda bonus trasporti riapre per consentire di fare nuovamente richiesta sfruttando le risorse liberate nel mese prima.

Il giorno 1° dicembre 2023 (ore 8:00) sarà il turno delle risorse legate a voucher chiesti e non utilizzati nel mese di novembre di questo stesso anno. È, tuttavia, ragionevole anche questa volta credere che nell’arco di poco tempo le risorse andranno nuovamente esaurite e la piattaforma sarà immediatamente chiusa. Dunque, meglio farsi trovare pronti di buon mattino davanti al computer nel giorno e nell’ora indicata se non si vuol perdere il treno, visto che chi prima arriva prima alloggia.

Riassumendo…