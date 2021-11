Bonus terme, prenotazioni sold out: ha ancora senso fare domanda?

Ormai quasi tutti accaparrati i 256 mila bonus terme disponibili a fronte dei 53 milioni di euro stanziati.

Sono i dati che già emergono stamattina, al primo giorno utile per la prenotazione del buono di 200 euro presso le strutture termali accreditate. La fase della prenotazione, infatti, è iniziata oggi. 8 novembre 2021.

Con risorse già quasi esaurite non sembra, dunque, avere senso per gli italiani, che ancora non l’abbiano fatto, contattare gli stabilimenti termali per prenotare il voucher.

Ciò però lascia trapelare un’altra cosa, ossia che molti stabilimenti hanno annotato, in privato, prenotazioni della clientela, per poi stamattina, cimentarsi sulla piattaforma web di Invitalia per accaparrarsi le risorse e soddisfare le richieste.

Strutture bonus terme: in Veneto il numero più alto

Numerosi sono gli stabilimenti termali che risultano accreditati all’iniziativa. In cima il Veneto con 74 strutture, a seguire Campania (24), Emilia Romagna (21). Ultimo gradino per Basilicata, Calabria, Liguria e Piemonte (risulta un solo stabilimento termale accreditato per ognuna delle citate regioni).

L’elenco completo degli stabilimenti presso cui è ammesso prenotare e spendere il bonus è disponibile, dal 2 novembre 2021, nella sezione “Terme accreditate” presente sul sito istituzionale di Invitalia.

Il cittadino che prenota il buono riceve un codice di prenotazione ed avrà 60 giorni di tempo per l’utilizzo. Se entro tale termine non si utilizza, l’importo non speso tornerà nelle disponibilità del fondo stanziato.

Il valore massino del buono, ricordiamo, è di 200 euro e possono farne richiesta tutti gli italiani, purché maggiorenni ed ivi residenti. Non è legato all’ISEE ed a nessun altro requisito reddituale.

