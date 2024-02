A partire dalle gite scolastiche fino ad arrivare all’acqua potabile, sono tanti i bonus da poter richiedere a febbraio 2024. Come cantavano gli 883: “Una canzone d’amore, per farmi ricordare. Una canzone d’amore, per farti addormentare, che faccia uscire calore, che non ti so spiegare, una canzone d’amore, solo per te”. Parole che molti innamorati potrebbero dedicare nel corso dei prossimi giorni alla loro dolce metà.

Il secondo mese dell’anno, infatti, è noto per essere segnato dalla festa di San Valentino, tanto da essere considerato uno dei periodi più romantici di tutti.

Bonus, tanti gli incentivi da richiedere a febbraio 2024

Ma non solo, nel corso del 2024 il mese di febbraio si rivela essere importante anche per tante famiglie, poiché potrebbero avere l’ultima occasione di

Entro fine febbraio si attende l’apertura dei termini per presentare domanda per il bonus psicologo 2024. Si tratta di un contributo dall’importo pari a 50 euro a seduta, fino a massimo 1500 euro, a favore di coloro che prendono parte a delle sessioni di psicoterapia e presentano un Isee fino a 50 mila euro. Ma non solo, tanti altri sono i bonus i cui tempi utili per farne relativa richiesta scadono o partono proprio nel mese di febbraio. Tra questi si annoverano:

Bonus gite scolastiche. Il Ministero dell’Istruzione e del merito ha deciso di mettere in campo 50 milioni di euro per garantire un aiuto agli studenti che prendono parte ai viaggi di istruzione. Dall’importo massimo pari a 150 euro ciascuno, il valore del contributo differisce in base all’Isee, fermo restando un tetto pari a massimo 5 mila euro. I soggetti interessati e aventi diritto devono presentare apposita richiesto entro il 15 febbraio attraverso la Piattaforma Unica.

Carta della cultura Giovani e la Carta del Merito. A partire dal 31 gennaio 2024 fino ad arriva al 30 giugno 2024 è possibile richiedere queste due misure, dal valore pari a 500 euro ciascuna e cumulabili tra loro. La "Carta della cultura giovani" è destinata ai diciottenni il cui nucleo famigliare presenta un Isee fino a 35 mila euro. La Carta del Merito, invece, è rivolta a coloro che hanno ottenuto il diploma di scuola secondaria con il massimo dei voti, fino al compimento dei 19 anni di età. Tali carte potranno essere utilizzate per acquistare libri, biglietti di spettacoli al teatro, al cinema oppure musei. Ma non sono, anche per eventi culturali, musei, abbonamenti a quotidiani e periodici.

Bonus acqua potabile, la misura volta a favorire la razionalizzazione dei consumi

Fino al 28 febbraio 2024, inoltre, è possibile richiedere il Bonus acqua potabile.

“Le spese dovranno essere documentate da fattura elettronica o da un documento contenente il codice fiscale del beneficiario. I privati e in generale i soggetti diversi dalle imprese in contabilità ordinaria dovranno effettuare il pagamento tramite sistemi tracciabili”.

Quest’ultimo permette di beneficiare di un credito di imposta pari al 50% sulle spese effettuate per l’acquisto o l’installazione di sistemi di mineralizzazione, filtraggio, ma anche raffreddamento o addizione di anidride carbonica. L’importo massimo delle spese su cui definire il bonus è pari a mille euro per ogni immobile se a farne richiesta sono persone fisiche. Tale limite sale fino a 5 mila euro nel caso in cui si tratti di immobili destinati ad attività commerciali. È possibile presentare richiesta per tale bonus attraverso l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Per beneficiare di questa misura, come sottolineato su Fisco Oggi