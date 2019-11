Bonus Sud prorogato anche per il 2020. Nuove assunzioni in arrivo?

Il Bonus Sud sarà riconfermato anche nel 2020. Ma di cosa si tratta?

Il bonus sud, sostanzialmente, consiste in uno sgravio contributivo riservato ai datori di lavoro che assumono nel Mezzogiorno.

La prestazione lavorativa deve, dunque, svolgessi in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Gli sgravi previsti

Grazie al bonus sopracitato, i datori di lavoro possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

Decontribuzione totale al 100% per il primo anno.

Decontribuzione al 50% dal secondo e dal terzo anno.

In ogni caso, gli sgravi non possono essere superiori di 8.060 euro per il primo anno.

A chi si rivolge?

I datori di lavoro potranno usufruire di questo incentivo solamente per assunzioni di:

Lavoratori e lavoratrici di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età.

Lavoratori e lavoratrici con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

Per contratti d’assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato;

Per i contratti posti in essere nel periodo compreso tra il primo gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

In ogni caso, bisognerà attendere la pubblicazione del decreto ANPAL per poter procedere con la domanda del “bonus assunzioni 2020”.

Potrebbe anche interessarti: “Bonus Resto al Sud 2020: novità su requisiti e progetti finanziabili”.

Condividi su