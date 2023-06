Bonus sponsorizzazioni dal 1° luglio al 30 settembre. Le regole per ottenere il credito d’imposta

Il bonus sponsorizzazioni si applica anche agli investimenti effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023.

Ciò in virtù delle recenti novità introdotte dall’art.37 del DL 75/2023.

L’agevolazione spetta alle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie a favore di leghe organizzatrici di campionati nazionali a squadre, di società sportive e di associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il bonus sponsorizzazioni

Il bonus sponsorizzazioni è stato introdotto con l’art.81 del DL 104/2020.

Si tratta di un incentivo che mira a sostenere l’attività di leghe, società sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche.

In particolare, il bonus opera quale credito d’imposta riconosciuto in favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:

leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;

che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche; società sportive professionistiche;

società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati.

A ogni modo, sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Il riferimento è alla modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA riservata ad associazioni e società sportive dilettantistiche. Dunque, considerata l’ampia applicazione del regime citato, si tratta di un’esclusione piuttosto importante.

Bonus sponsorizzazioni. Anche per gli investimenti luglio-settembre

L’agevolazione in parola è stata più volte oggetto di interventi da parte del legislatore. Interventi che oltre a prorogare la durata dell’agevolazione hanno di volta in volta modificato la portata della stessa.

A tal proposito:

l’art.10 del DL 73/2021 ha coperto gli investimenti 2021 ;

; il DL 4/2022, all’art.9 ha esteso l’agevolazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 ;

; la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, ha previsto l’applicazione del bonus anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

Di recente è poi intervenuto l’art.37 del DL 75/2023.

Decreto in base al quale possono essere oggetto di bonus sponsorizzazioni gli investimenti in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023.

I limiti al bonus

Tuttavia per prendere il bonus rispetto al trimestre citato, sono previsti diversi paletti.

Per essere agevolato, l’investimento deve:

essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e

e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d’imposta 2022, comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell’investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro. Dunque per gli investimenti verso tale ultimi soggetti non si applica la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni. Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Non è ancora possibile presentare le domande di bonus per gli investimenti 2023.

Si veda il comunicato stampa dello scorso aprile 2023 in cui il Dipartimento per lo sport ha evidenziato che:

Attualmente sono in corso di ultimazione le procedure relative alle sponsorizzazioni 2021, e si prevede che per il mese di maggio/giugno 2023 verranno aperti termini per l’inoltro delle domande relative all’anno 2022 attraverso una piattaforma online. I Termini per l’invio delle domande relative al 2023 saranno aperti solo dopo aver concluso la procedura del 2022.

Riassumendo…