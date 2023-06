Bonus spesa over 65 anni: per quali acquisti vale?

C’è una carta acquisti destinata a chi ha compito una certa età e che si trova in situazioni di difficoltà economica. E’ nota anche come bonus spesa over 65. Una carta che funziona come un normale strumento di pagamento elettronico.

Può essere utilizzata in tutti i negozi alimentari e farmacie abilitati al circuito Mastercard. Inoltre i negozi che espongono il simbolo proprio della carta acquisti applicano sconti aggiuntivi alle normali promozioni.

Per averne diritto è necessario rispettare determinati requisiti e presentare apposita domanda.

Come avere il bonus spesa over 65

La domanda per avere il bonus spesa over 65 si presenta all’ufficio postale compilando gli appositi moduli.

L’ufficio postale, dopo la presentazione della richiesta, rilascia apposita ricevuta. A questa seguirà poi una comunicazione con cui si invita il richiedente a recarsi presso l’ufficio postale per il ritiro della carta.

Una volta ritirata la carta bisognerà poi aspettare che arrivi a casa il codice PIN per l’utilizzo.

La carta avrà già disponibile l’importo complessivo spettante nel bimestre in corso alla data di presentazione della domanda.

L’importo sarà disponibile ogni bimestre e sarà pari a complessivi 80 euro.

I requisiti

Il bonus spesa over 65 non è da confondersi con la nuova carta acquisti prevista dalla legge di bilancio 2023. Quest’ultima non ha limiti di età e spetta a condizione che l’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 15.000 euro. Per averla non bisogna fare domanda. I beneficiari sono individuati in automatico dall’INPS e la ricarica è una tantum (ossia una sola volta) ed è pari a 382,50 euro.

Per avere il bonus spesa 65 euro invece, è richiesto il rispetto di determinati requisiti anagrafici e reddituali.

In primis è necessario avere un’età non inferiore a. E’ altresì necessario avere unin corso di validità, inferiore a

E’ altresì necessario rispettare tutti gli altri requisiti specificamente indicati sul sito del Ministero dell’Economia e Finanze.

Dove si può acquistare con il bonus spesa 65 anni

Il bonus spesa 65 anni può essere utilizzato presso negozi alimentari e farmacie del circuito Mastercard. In particolare è possibile utilizzare la carta per acquisti nei seguenti settori merceologici:

Fast Food

Ristoranti

Panifici

Negozi di latticini

Drogherie e Supermercati

Vendita di carne fresca e surgelata

Negozi di alimentari – Spacci e negozi di prodotti tipici

Grandi magazzini

Discount

Farmacie e parafarmacie.

