Bonus settembre 2023 per redditi bassi: le 4 card del governo per spesa e non solo

Ci sono ancora 4 bonus settembre 2023 tra conferme e novità in arrivo. Alcuni sono edizioni già esistenti, altri, invece, di qualcosa che potrebbe arrivare. Ci riferiamo in particolare a:

carta dedicata a te (nota anche come carta risparmio spesa)

bonus trasporti

social card 150 euro

carta acquisti 80 euro per over 65.

Ma andiamo con ordine.

Nuove carta risparmio spesa in arrivo

Della carta dedicata a te di 382,50 euro a settembre 2023 ne arriveranno altre. Beneficiari non saranno i nuclei familiari che già l’hanno ricevuta. Si tratta, invece, di nuovi nuclei familiari. Lo ha annunciato l’INPS con il Messaggio 3005 del 24 agosto 2023.

Arriveranno (senza necessità di domanda) un numero residue di carte (5.520) che i Comuni interessati (638) possono ancora assegnare sulla base delle graduatorie non del tutto esaurite.

Resta fermo che la carta è, comunque, destinata alle famiglie con almeno tre componenti e con ISEE non superiore a 15.000 euro. Tutti i componenti devono essere iscritti all’anagrafe comunale e nessuno di essi deve essere già percettore di altre misure di sostegno (reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, NASPI, ecc.

).

Può essere utilizzata solo per acquistare beni alimentari di prima necessità tra quelli rientranti nell’allegato 1 decreto interministeriale del 18 aprile 2023. Funziona come una normale Postpay. La ricarica è una tantum, anche se il governo sembra intenzionato a confermarla nella prossima legge di bilancio.

Bonus settembre 2023, tra novità e conferme

Tra i bonus settembre 2023 potrebbe arrivare anche la nuova social card di 150 euro. Una carta da poter destinare all’acquisto di carburante. Un rimedio al NON taglio delle accise.

Esaurite le risorse del bonus trasporti 2023 (voucher da 60 euro da poter spendere per acquistare abbonamenti per trasporto pubblico). La piattaforma era stata chiusa e riaperta il 1° settembre 2023 per assegnare le risorse residue dopo le domande di agosto 2023.

Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023. Sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8.00 del 1° ottobre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di settembre 2023.

Adesso è nuovamente chiusa, ma solo momentaneamente. Infatti, sul sito istituzionale dedicato al bonus trasporti si legge espressamente che:

Infine, tra i bonus settembre 2023 trova conferma la carta acquisti over 65. Un importo disponibile ogni bimestre e pari a complessivi 80 euro. Riservata a chi ha più di 65 anni e con reddito basso (ISEE in corso di validità, inferiore a 7.640,18 euro). Funziona come un normale strumento di pagamento elettronico e la si può utilizzare in tutti i negozi alimentari e farmacie abilitati al circuito Mastercard. Per averla bisogna fare domanda in Posta.