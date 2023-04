Bonus revisione veicoli al capolinea: ultima domanda al 31 dicembre 2023

Si è aperta il 3 aprile 2023 la finestra per presentare domanda bonus revisione veicoli per l’anno in corso. La richiesta può essere fatta da chi fa la revisione del periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023.

Per coloro che, invece, hanno fatto revisione nel 2022, la richiesta era da farsi entro il 31 marzo appena trascorso.

Parliamo del rimborso di 9,95 euro messo in campo da legislatore per compensare il pari aumento del costo della revisione che si è avuto a partire dal 1° novembre 2021 (decreto n. 129 del 3 agosto 2021 emanato del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili).

La spesa totale per la revisione oggi ammonta a 54,95 euro (9,95 euro in più rispetto a quanto previsto fino al 31 ottobre 2021). A questa cifra poi si sommano l’IVA 22%, Diritti di motorizzazione (10,92 euro) e Oneri di versamento (1,78 euro).

Dove fare domanda

Il bonus revisione veicoli, come detto, è un rimborso di 9,95 euro. Per richiederlo è necessario fare domanda tramite procedura web accessibile sulla piattaforma “Bonus veicoli sicuri” del Ministero delle Infrastrutture.

Serve autenticarsi con SPID, CIE Carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale servizi).

Per le revisioni fatte nel 2023 la procedura si è aperta dalle ore 9:00 del 3 aprile 2023. Per chi ha fatto già la revisione meglio affrettarsi nel chiedere il rimborso. Questo, infatti, sarà erogato fino a esaurimento risorse.

Bonus revisione veicoli, iniziativa triennale

Si consideri inoltre che, salvo stanziamento di nuovi fondi, il bonus revisione auto è previsto fino al 2023. Quindi, il 31 dicembre 2023 segnerà la chiusura dell’iniziativa. Un’iniziatica prevista per il triennio 2021 – 2023. In dettaglio, il bonus è stato concesso per le revisioni fatte:

dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021 (la domanda scadeva il 30 aprile 2022);

(la domanda scadeva il 30 aprile 2022); dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (la domanda è scaduta il 31 marzo 2023);

(la domanda è scaduta il 31 marzo 2023); dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (la domanda scade il 31 dicembre 2023).

Ricordiamo anche che il rimborso può essere chiesto per un solo veicolo di proprietà e che è possibile annullare una richiesta già presentata per farne nuovamente per un diverso veicolo. L’annullamento può essere fatto entro 3 giorni dalla domanda. Il pagamento è con accredito su IBAN solo dopo l’esito positivo dei controlli effettuati.

Trovi qui la guida sul bonus revisione veicoli 2023.