Bonus Resto al Sud 2020: novità su requisiti e progetti finanziabili

Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno e, da ottobre 2019, anche nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017.

La dotazione finanziaria complessiva è di 1.250 milioni di euro.

Esso consiste, sostanzialmente, in un:

Contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo;

Finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI.

Cosa è possibile finanziare?

Con tale bonus è possibile finanziare:

La produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;

La fornitura di servizi alle imprese e alle persone;

La nascita di attività turistiche.

Possono essere ammesse le seguenti spese:

Ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili;

Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici;

Altre voci di spesa utili all’avvio dell’attività.

Sono escluse dal finanziamento le attività agricole e il commercio.

Chi può presentare domanda?

La cosa importante e che, al momento della presentazione della domanda, i cittadini che intendono usufruire del bonus “resto al sud” siano residenti o, nel caso in cui la domanda venga accettata, la trasferiscano in uno dei seguenti comuni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o le aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017.

Tali soggetti non devono avere:

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento;

Altra attività d’impresa in esercizio;

Per i soli liberi professionisti, non essere titolari di partita IVA, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga a quella per cui chiedono le agevolazioni.

Inoltre, una delle più importanti novità, inserite in Legge di Bilancio, è quella di un’estensione dell’età massima degli individui che possono fare richiesta di finanziamento. Il bonus, infatti, a partire dal 8 dicembre 2019, potrà essere richiesto da tutti gli aventi diritto con un limite d’età inferiore a 45 anni, invece che 35 come avveniva in passato.

Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica necessaria a richiedere il bonus, vi invitiamo a consultare il sito di Invitalia.

