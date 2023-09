Bonus psicologo, riparte lo scorrimento graduatoria: nuovo beneficiari

In attesa del decreto che disciplini il bonus psicologo 2023, intanto l’INPS annuncia lo scorrimento delle graduatorie per il bonus psicologo 2022. Dunque, via libera a nuovi beneficiari.

Tale scorrimento si è reso possibile grazie alle risorse che sono tornate nella disponibilità del fondo per via di bonus non utilizzati nei termini legislativamente previsti.

La prima edizione in attesa della seconda

Il bonus psicologo si è affacciato sulla scena con la legge di bilancio 2022, come sostegno economico a chi avesse bisogno di cura della propria salute mentale messa a dura prova anche dall’emergenza Covid-19.

Un voucher (codice univoco) da poter utilizzare per andare dallo psicologo. L’importo della prima edizione è variato in funzione dell’ISEE del nucleo familiare. In dettaglio:

per ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del bonus psicologo, fino a 50 euro per ogni seduta, è fino ad un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario

l’importo del bonus psicologo, fino a 50 euro per ogni seduta, è fino ad un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario per ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro , l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario.

, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario. in caso di ISEE è superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro , l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario

, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario per ISEE oltre 50.000 euro, niente bonus.

La legge di bilancio 2023 ha rifinanziato il beneficio anche per il 2023 e 2024, rendendo strutturale. Allo stesso tempo rimandava ad un nuovo decreto attuativo la definizione delle regole e dei nuovi importi del bonus psicologo 2023. Ad oggi, tuttavia, il decreto ancora non c’è.

Bonus psicologo 2022, scorrimento graduatoria e nuovi beneficiari

Per avere il bonus psicologo edizione 2022 bisognava fare domanda all’INPS entro il 24 ottobre 2022.

Successivamente sono state fatte le relative graduatorie. Una volta pubblicate, si avevano 180 giorni di tempo per utilizzare il bonus.

Le risorse legate ai voucher non utilizzati entro il citato tempo sono tornate nella disponibilità del fondo bonus psicologo 2022 per essere riassegnate agli altri con scorrimento della graduatoria (Messaggio INPS n. 2127 dell’8 giugno 2023).

L’INPS torna adesso con il nuovo Messaggio n. 3356 del 26 settembre 2023, con cui comunica lo scorrimento della graduatoria e, quindi, il riconoscimento del bonus psicologo 2022 per altri che avevano presentato domanda ma che erano rimasti fuori per esaurimento fondi.

Tali nuovi beneficiari avranno 180 giorni di tempo, dal 26 settembre 2023, per utilizzare il beneficio.

L’INPS ricorda che è possibile visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, disponibile sul portale dell’INPS stesso al percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per malattia” > “Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”.

Riassumendo…