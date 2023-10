Anche se il bonus psicologo 2024 non ancora è stato definito nei dettagli, c’è una nuova data da segnare sul calendario e che si riferisce alla prima edizione del contributo.

L’INPS, infatti, qualche settimana fa, con apposito avviso ha annunciato lo scorrimento delle graduatorie dopo che sono tornate disponibili le risorse per il mancato utilizzo del beneficio da parte dei primi destinatari.

Al riguardo, un nostro lettore ci fa presente di essere il destinatario del beneficio a seguito di detto scorrimento graduatorie.

Il beneficio diventa strutturale

Ci chiede, quindi, di sapere fino a quando avrà di tempo per utilizzare il bonus.

La prima edizione del contributo è stata prevista con la legge di bilancio 2022. Lo ha voluto il legislatore per offrire un sostegno economico a chi avesse bisogno di curare la propria salute mentale, anche in considerazione delle conseguenze derivanti dalla pandemia Covid-19.

Si concretizza in un voucher il cui valore va in funzione dell’ISEE del nucleo familiare. Ad esempio, per ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del bonus psicologo, fino a 50 euro per ogni seduta, è fino ad un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario.

Non è stato riconosciuto a fronte di ISEE superiore a 50.000 euro.

La legge di bilancio 2023 ha previsto anche il bonus psicologo 2023 e bonus psicologo 2024, rendendolo altresì strutturale. Quindi, ci sarà un’edizione ogni anno. Allo stesso tempo ha rimandato ad un nuovo decreto attuativo la definizione delle regole, modalità attuative e nuovi importi. Un provvedimento che, tuttavia, ancora non c’è. Pertanto, ad oggi, non sappiamo ancora quando arrivano i soldi per il bonus psicologo 2023.

Bonus psicologo 2024, si può utilizzare ancora la prima edizione

La prima edizione del beneficio ha previsto un iter di domanda che andava presentata entro il 24 ottobre 2022 all’INPS.

A seguito delle richieste, sono state definite le relative graduatorie e assegnate le risorse disponibili.

Lo scorrimento di dette graduatorie, dunque, è stato possibile fino a quando le risorse non sono andate esaurite. Dal momento della pubblicazione, i beneficiari avevano 180 giorni per utilizzare il bonus.

Trascorsi i 180 giorni senza utilizzarlo, sono state liberate le relative risorse che così sono tornate nella disponibilità dell’INPS per essere assegnate a quelli successivi in graduatoria e che erano rimasti fuori dalla prima assegnazione.

Ecco, quindi, che lo scorrimento graduatorie bonus psicologo edizione 2022 è stato annunciato dall’INPS stesso con il Messaggio n. 3356 del 26 settembre 2023. In tale avviso è stato anche detto che i nuovi beneficiari:

possono visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, disponibile sul portale dell’INPS stesso al percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per malattia” > “Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”

hanno 180 giorni di tempo dal 26 settembre 2023 per utilizzare il voucher.

Pertanto, in considerazione di quanto anzidetto, il lettore potrà utilizzare il bonus entro il 24 marzo 2024.