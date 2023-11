Dopo una lunga attesa tutti hanno annunciato con enfasi la firma del decreto che dà attuazione al bonus psicologo 2023/2024 dopo quello della prima edizione del 2022.

Parliamo del contributo riconosciuto a chi ha determinati requisiti ISEE e finalizzato a sostenere le sedute di psicoterapia. Dopo che lo scorso anno si era per la prima volta affacciato sulla scena italiana, il legislatore, con la legge di bilancio 2023 aveva deciso di riproporlo anche negli anni successivi. Anzi di renderlo strutturale.

Allo stesso tempo, tuttavia, rimandava ad un nuovo decreto del Ministero della Salute, la definizione delle modalità attuative.

Un decreto che doveva essere emanato entro 60 giorni successivi al 1° gennaio 2023. Invece, è arrivato con enorme ritardo solo qualche giorno fa (dopo quasi 11 mesi).

Rispetto al bonus psicologo della prima edizione sono toccati al rialzo gli importi. Fermo restando che il beneficio non spetta per ISEE superiore a 50.000 euro. Di seguito, un confronto del beneficio tra vecchi e nuovi importi.

Importi edizione 2022

L’importo del contributo, nella sua edizione introduttiva variava, a seconda del valore ISEE del nucleo familiare, da un minimo di 600 euro ad un massimo di 200 euro. In particolare:

in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del bonus psicologo, fino a 50 euro per ogni seduta, è fino ad un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario

per ogni beneficiario per ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario.

per ogni beneficiario. laddove l’ISEE è superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Non c’è stato voucher, invece, per ISEE superiore a 50.000 euro.

Bonus psicologo 2023, importi più alti

Il bonus psicologo 2023, invece, vede importi più alti rispetto alla prima edizione.

1.500 euro , per ISEE inferiore a 15.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta)

, per ISEE inferiore a 15.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta) 1.000 euro , per ISEE compreso tra 15.000 euro e 30.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta)

, per ISEE compreso tra 15.000 euro e 30.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta) 500 euro, per ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore a 50.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta).

In particolare, il beneficio sarà concesso per un massimo di:

Niente bonus psicologo 2023 per ISEE superiore a 50.000 euro.

Più tempo per l’utilizzo (bonus psicologo 2023)

La domanda per l’edizione bonus psicologo 2023 si potrà fare all’INPS non appena l’istituto avrà reso noto modalità e termini. Una volta fatta la richiesta si avranno 270 giorni di tempo per spenderlo.

Più tempo, dunque, rispetto all’edizione passata. Il bonus psicologo 2022, infatti doveva essere speso entro 180 giorni dalla domanda.

Saranno formulate graduatorie. Le risorse legate ai bonus non spesi nel tempo indicato, torneranno nella disponibilità del fondo per essere assegnate a chi è dopo in graduatoria. Come lo scorrimento graduatoria bonus psicologo 2022.

