Dal decreto Anticipi (decreto-legge n. 145/2023), come convertito in legge n. 191/2023, arrivano ulteriori risorse per il bonus psicologo 2023. La misura fa seguito al decreto attuativo firmato qualche settimana fa dal Ministero della Salute per l’edizione 2023 di questo beneficio. Un beneficio che si è affacciato, per la prima volta, sulla scena nazionale con la legge di bilancio 2022.

Un contributo, legato all’ISEE del nucleo familiare, da poter destinare alla sessione di psicoterapia e che è che vede la seconda edizione potenziata, sia nei fondi sia negli importi, rispetto alla prima.

I beneficiari e gli importi delle due edizioni

In merito ai beneficiari del bonus psicologo, per entrambe le edizioni, è previsto che il contributo non spetta in caso di ISEE superiore a 50.000 euro.

Per il bonus psicologo 2022, l’importo è stato il seguente:

in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del bonus psicologo, fino a 50 euro per ogni seduta, è fino ad un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario

per ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario.

laddove l’ISEE è superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Per il bonus psicologo 2023, invece, il decreto attuativo vede le seguenti fasce ISEE a cui corrispondono importi più elevati:

1.500 euro, per ISEE inferiore a 15.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta

1.000 euro, per ISEE compreso tra 15.000 euro e 30.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta)

500 euro per ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore a 50.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta).

Bonus psicologo 2023 potenziato nelle risorse

Come per la prima edizione, anche la seconda edizione non sarà automatica. Per avere il contributo bisognerà fare domanda all’INPS.

Quest’ultimo formerà le graduatorie e i destinatari avrannoper spendere il voucher. Per il bonus psicologo 2022 i tempi erano più stretti (180 giorni).

Resta anche fermo che i bonus non utilizzati nel tempo indicato torneranno disponibili all’INPS che potrà poi scorrere le graduatorie. Ad oggi non sono ancora noti i tempi di domanda del bonus psicologo 2023. Si attende che siano definiti dall’INPS stesso.

Ciò che è certo è che il decreto Anticipi ha stanziato nuovi fondi. In dettaglio le risorse sono incrementate di 5 milioni di euro. Ciò permetterà un ampliamento della platea di beneficiari.

Riassumendo