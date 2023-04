Bonus occhiali, si parte: la guida per avere 50 euro

Si aspettava entro il 15 febbraio 2023 e invece, con ritardo, partirà dal 5 maggio 2023 la possibilità di richiedere il bonus occhiali (o anche bonus vista). Un contributo dal valore massimo di 50 euro che può essere utilizzato per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto presso negozi aderenti all’iniziativa. Questi ultimi, già dal 20 aprile 2023 possono registrare i propri punti vendita sulla piattaforma stessa.

Ricordiamo che il voucher è richiedibile per acquisti fatti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Per averlo è necessario disporre di un ISEE in corso di validità di importo non superiore a 10.000 euro. È personale, nel senso che ciascun componente del nucleo familiare lo può chiedere per sé.

Il bonus occhiali non è cumulabile con la detrazione fiscale del 19% prevista per la stessa tipologia di spesa. Quindi, la detrazione può essere goduta solo sulla parte di spesa non coperta dal contributo.

Bonus occhiali, voucher o rimborso?

Disciplinato dal decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022, il bonus occhiali è stato istituito con la legge di bilancio 2021.

Può essere chiesto una sola volta, scegliendo tra due distinte modalità, ossia:

voucher del valore di 50 euro per ogni soggetto beneficiario, da spendere entro 30 giorni dall’emissione presso gli esercizi commerciali registrati all’iniziativa

per ogni soggetto beneficiario, da spendere entro 30 giorni dall’emissione presso gli esercizi commerciali registrati all’iniziativa rimborso di 50 euro per gli acquisti già effettuati nel periodo 1° gennaio 2021 – maggio 2023. In questo caso, l’istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dal 5 maggio 2023 (giorno di attivazione dell’applicazione web), ovvero entro il 3 luglio 2023.

La domanda per accedere al bonus occhiali si presenta esclusivamente in via telematica, a partire dal 5 maggio 2023 (ore 12:00) accedendo alla piattaforma web www.bonusvista.it. Per accedere è necessario autenticarsi con SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS).

Quando scade la domanda?

Si tenga presente che la piattaforma sarà aperta fino al 31 dicembre 2023, anche se le domande saranno accolte fino ad esaurimento delle risorse.

In caso di richiesta del bonus occhiali nella forma del voucher, questo sarà emesso contestualmente alla presentazione della domanda. È spendibile in unica soluzione senza che sia previsto resto.

Nel caso in cui, invece, il bonus è nella forma del rimborso, nella domanda si deve indicare l’IBAN e la richiesta è modificabile nei primi 7 giorni. A partire dall’ottavo giorno diviene definitiva.

In conclusione, chi ha già fatto acquisti nel periodo 1° gennaio 2021 – 4 maggio 2023 ha due scelte possibili, ossia chiedere il bonus occhiali nella forma del rimborso per tale spesa oppure può chiedere il voucher da spendere per un nuovo acquisto.

Sulla piattaforma dedicata al bonus sarà disponibile anche la mappa geografica dei punti vendita aderenti.