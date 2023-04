Bonus occhiali, gli effetti nella dichiarazione redditi

Anche se dal Ministero della Salute non arriva ancora nessuna notizia su quando sarà attiva la piattaforma per richiedere il bonus occhiali (o bonus vista), andiamo a vedere in questa sede quali possono essere gli effetti di questo contributo sulla dichiarazione dei redditi del beneficiario. Gli stessi effetti del bonus trasporti.

Il bonus occhiali è disciplinato dal decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022. La piattaforma per richiederlo doveva essere attivata entro i 60 giorni successivi, quindi, entro il 15 febbraio 2023. Ma, a oggi, ancora nulla.

Si concretizza in un voucher dal valore massimo di 50 euro spendibile per acquistare occhiali da vista. Gli acquisti agevolabili sono quelli fatti nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023. Questo significa che per coloro che hanno già fatto acquisti, potranno chiedere il rimborso quando sarà attiva la possibilità di richiedere il bonus.

Chi, invece, farà l’acquisto dopo l’attivazione della piattaforma, potrà richiedere prima il voucher e poi spenderlo (entro 30 giorni) presso i negozi che hanno aderito all’iniziativa.

Per chi è il bonus occhiali

Il bonus occhiali è un beneficio che non spetta a tutti. Possono averlo solo le persone fisiche che rispettano un certo limite ISEE. Tale limite è fissato in 10.000 euro.

Si tenga presente che il contributo è “ad personam”. Quindi, se l’ISEE del nucleo familiare è non superiore a 15.000 euro, significa che ogni componente della famiglia può chiedere il bonus vista.

Cosa importante da considerare è che il contributo non è compatibile con la detrazione IRPEF del 19% prevista per la stessa tipologia di spesa. Infatti, la spesa sostenuta per l’acquisto di occhiali da vista (dispositivi medici) rientra tra le spese sanitarie detraibili nel 730 (rigo E1) o Modello Redditi PF (rigo RP1) per le quali, ricordiamo, è anche prevista una franchigia di 129, 11 euro.

La detrazione del 19%, può, comunque, essere goduta sulla parte della spesa non coperta dal buono di 50 euro.

Esempio

Spesa sostenuta per l’acquisto di occhiali per euro 350 euro. Il contribuente ha ottenuto il bonus occhiali di 50 euro. Quindi, solo 300 euro della spesa potrà considerarsi ai fini della detrazione fiscale del 19% in dichiarazione dei redditi. Ad ogni modo il bonus occhiali non è per tutti. È, infatti, richiesto il rispetto di alcuni requisiti.

Gli effetti del bonus occhiali sulla dichiarazione redditi, tuttavia, si avranno solo dal momento in cui sarà attiva la piattaforma per richiederlo.