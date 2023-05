Bonus occhiali, si può avere anche per la riparazione?

Ancora aperta la piattaforma per la richiesta del bonus occhiali (o bonus vista). Il nastro di partenza è stato tagliato il 5 maggio 2023. Parliamo del contribuito di 50 euro da poter utilizzare per spese sostenute a fronte di acquisto di occhiali da vista e/o di lenti a contatto correttive.

Spetta per spese sostenute dal 1°gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Può essere chiesto nella forma del voucher da spendere oppure nella forma del rimborso per spese già fatte. La cosa dipende dal periodo in cui l’acquisto è stato fatto.

Il riconoscimento non è automatico. Per averlo bisogna bisogna avere un ISEE in corso di validità non superiore a 10.000 euro e fare domanda tramite la piattaforma www.bonusvista.it.

Un lettore ci fa presente che deve sostituire solo le lenti ad una montatura che già possiede. Ci chiede, quindi, se può spendere il bonus occhiali per tale sostituzione.

Rimborso o voucher, la scelta

Come detto il bonus occhiali può essere nella forma del voucher o del rimborso.

In dettaglio, per le spese sostenute nel periodo, si può chiedere il rimborso per la spesa già fatta.

Per i costi sostenuti nel periodo 5 maggio 2023 – 31 dicembre 2023, il bonus è chiesto nella forma del voucher da poter spendere.

Il voucher può essere speso solo presso i negozi aderenti all’iniziativa e deve essere utilizzato entro 30 giorni dal rilascio.

Il rimborso è ammesso solo se la spesa è stata sostenuta presso un negozio aderente. La richiesta di rimborso può essere fatta entro e non oltre il 3 luglio 2023.

Si tenga presenta che il bonus vista può essere chiesto una sola volta. Quindi, se si chiede il rimborso per una spesa già fatta poi non si potrà nuovamente fare domanda come voucher spendibile.

Bonus occhiali, la riparazione è ammessa?

Così come, se si chiede il bonus nella forma del voucher per una spesa da farsi, non si potrà chiedere anche il bonus nella forma del rimborso per una spesa già sostenuta.

In merito alla possibilità di chiedere il bonus occhiali da poter utilizzare per l’acquisto delle lenti da mettere sulla stessa montatura di cui si dispone, possiamo dare a nostro parere una risposta positiva.

Infatti, la norma diche il bonus spetta per l’acquisto di:

occhiali da vista

lenti a contatto correttive.

Le lenti da mettere su una montatura di cui già si dispone, a nostro parare, rappresentano la parte vera dell’occhiale da vista. Ossia la parte che svolge la sua funzione di correzione del deficit visivo della persona. Quindi, per ragion di logica il bonus può considerarsi ammesso.

Riassumendo…