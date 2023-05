Bonus occhiali, si può avere anche per l’acquisto online?

Chi deve comprare occhiali da vista o lenti a contatto da qui al 31 dicembre 2023 oppure chi già li ha comprati in precedenza, può chiedere il c.d. bonus vista. Un contributo di 50 euro da sfruttare nella forma dl voucher oppure come rimborso, per acquisti fatti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

In particolare, per avere il bonus occhiali bisogna fare domanda tramite la piattaforma dedicata.

Per acquisti fatti dal 5 maggio 2023, il bonus è richiedibile nella forma del voucher da poter poi spendere presso negozi accreditati all’iniziativa. Per acquisti fatti prima del 5 maggio 2023, invece, la domanda è da farsi nella forma del rimborso per la spesa già sostenuta.

Il rimborso si può chiedere entro il 3 luglio 2023. Il voucher, invece, deve essere speso entro 30 giorni dall’emissione, altrimenti è perso.

Qualche lettore ci chiede se il contributo spetta anche nel caso in cui l’acquisto è fatto online.

Bonus vista, i requisiti per fare domanda

Il beneficio è, comunque, riservato alle persone fisiche con ISEE in corso di validità non superiore a 10.000 euro.

Possono averlo tutti i componenti del nucleo. Quindi, non è familiare ma personale.

Può essere ottenuto una sola volta. Pertanto, nel fare la domanda bonus occhiali bisogna fare una valutazione di convenienza, nel caso in cui siano già stati acquistati occhiali prima del 5 maggio e poi si vogliono acquistare nuovi occhiali dopo questa data.

In tal caso se si chiede il rimborso per la spesa già sostenuta poi non si potrà fare domanda per avere il bonus nella forma del voucher spendibile per il nuovo acquisto.

Per fare la domanda bonus vista, occorre autenticarsi con credenziali SPID, CIE (Carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale servizi).

L’ISEE non bisogna allegarlo. Il sistema, infatti, in automatico, verifica (tramite gli archivi INPS) se c’è per il richiedente un ISEE in corso di validità. Se non esiste, invita a fare prima l’ISEE e poi a ricollegarsi per fare la richiesta.

Nella domanda bisogna anche inserire gli estremi della fattura o del documento di spesa. La cosa, ovviamente, interessa chi chiede il beneficio come rimborso.

Non si può spendere ovunque

Il bonus vista è spendibile solo presso i negozi accreditati all’iniziativa. Stessa cosa dicasi nel caso in cui si chiede il contributo come rimborso. Tale rimborso si può chiedere solo se l’acquisto è stato fatto presso un negozio che si è accreditato.

Si consideri che, il contributo, è richiedibile sia se l’acquisto è fatto presso un negozio fisico sia se fatto ad un negozio online.

Sul sito dedicato al bonus occhiali esiste il servizio “Dove spendere il buono”. Qui, è possibile trovare, grazie ad un motore di ricerca, i negozi fisici e online dove utilizzare il bonus vista. Quindi, i negozi dove è possibile spendere il voucher e/o quelli che sono aderenti e, quindi, danno diritto a chiedere il rimborso per le spese fatte prima del 5 maggio 2023.

Bonus vista, come averlo e dove spenderlo

Andando a riepilogare, pertanto, il bonus vista è un contributo di 50 euro finalizzato a sostenere l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto. Ha le seguenti caratteristiche: