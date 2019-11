Bonus Natale: perché i CAF non ne sanno nulla?

Chi ci scrive ci chiede informazioni generiche sul Bonus Natale. Di che cosa si tratta? Esiste veramente o è una bufala?

Possiamo ipotizzare che la lettrice si riferisca al bonus TV per il nuovo digitale, ribattezzato appunto bonus Natale proprio perché arriverà prima di fine anno e sarà rivolto all’acquisto di tv nuove (la tecnologia è tra i settori più gettonati per gli acquisti di Natale).

La misura è stata confermata dal ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, che ha anche auspicato la possibilità di ampliare la platea di beneficiari: si tratta di un bonus di 50 euro riservato, appunto, a chi, trovandosi sotto una certa fascia di reddito, potrebbe avere difficoltà ad affrontare questo acquisto. Il passaggio al DVB-T2 avverrà in maniera graduale (lo switch-off partirà dal 1 gennaio 2020 al 31 maggio 2020 in Campania, Lazio, Liguria, Toscana, Sardegna e Umbria per poi estendersi definitivamente nel 2022 a tutte le regioni tra il 2020 e il 2021). E’ stato anche stanziato un fondo di 151 milioni per i residenti in Italia che appartengono alla alla I e II fascia ISEE. Lo sconto sulla televisione si ottiene direttamente al momento dell’acquisto.