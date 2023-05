Bonus musica. Al via le istanze, c’è tempo fino al 14 luglio

Le richieste per il riconoscimento del bonus musica per costi sostenuti nell’anno 2022 possono essere inviate online fino al 14 luglio 2023. L’istanza dovrà essere presentata utilizzando l’apposita modulistica disponibile all’interno della piattaforma Dgcol.

Può essere così riassunto l’avviso pubblicato sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura.

Per accedere al contributo è necessario avere un indirizzo Pec e un dispositivo per l’apposizione della firma digitale rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati.

A ogni modo, per ricevere assistenza o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai punti di contatto indicati nella sezione Rapporti con gli utenti sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura.

Per eventuali necessità di chiarimenti riguardanti l’istruttoria è possibile scrivere all’indirizzo: [email protected] .

Il bonus musica

Il bonus musica è stato introdotto con l’articolo 7 del Dl n. 91/2013 e poi successivamente ripreso dal decreto “Agosto” a decorrere dal 2021 e dal “decreto Ristori”.

Il bonus consiste in un credito d’imposta che ha lo scopo di rilanciare il sistema musicale italiano agevolando le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali nonchè le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al beneficio.

Il bonus è pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.

Per quanto riguarda le modalità applicative del tax credit, il decreto interministeriale 2 dicembre 2014, che aveva dettato le disposizioni applicative per la disciplina originaria, in seguito alle modifiche normative intercorse nel tempo, è stato sostituito dal decreto interministeriale 13 agosto 2021, modificato, da ultimo dal decreto interministeriale Mic-Mef n.

147/2023.

In particolare, l’avviso specifica che, ai fini dell’accoglimento della richiesta, la domanda deve essere:

presentata utilizzando la piattaforma informatica Dgcol, disponibile al link https://doc.cultura.gov.it piattaforma";

firmata digitalmente dal legale rappresentante del richiedente. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite Spid;

completata con la documentazione prevista nel decreto interministeriale del 13 agosto 2021 e e ulteriormente specificata all'interno della piattaforma;

presentata nei termini previsti dall'articolo 1 del su richiamato decreto direttoriale. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma Dgcol e riportata nella Pec generata automaticamente dalla piattaforma stessa al termine della compilazione della modulistica online.

Parallelamente all’invio della domanda, è inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera interessata alla direzione generale Cinema e Audiovisivo tramite raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica, oppure con consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”. L’ufficio responsabile del procedimento è il Servizio I della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

La pagina del sito del Mic dedicata al credito d’imposta informa che al link: “DGCOL – Materiali utili” è disponibile il manuale per la compilazione delle domande.