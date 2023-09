Bonus mobili, nuovo limite di spesa al debutto nel 2024

Ancora pochi mesi per avere il bonus mobili e grandi elettrodomestici con limite di spesa ad 8.000 euro. Per le spese fatte dal 1° gennaio 2024, salvo nuovi interventi legislativi, l’importo si riduce, con conseguente riduzione della detrazione massima spettante.

Un limite di spesa su cui negli anni più volte il legislatore è intervenuto al rialzo e al ribasso.

Ma andiamo con ordine illustrando dapprima cos’è come funziona questo beneficio fiscale.

Bonus mobili e grandi elettrodomestici

Si tratta di una detrazione fiscale (50%) riconosciuta a fronte di spese sostenute per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione e per il quale si gode anche del relativo bonus (bonus ristrutturazione 50%).

Dunque, chi ristruttura casa e acquista mobili ed elettrodomestici per arretrarla può avere un doppio bonus, ossia:

bonus ristrutturazione 50%

bonus mobili e grandi elettrodomestici (detrazione 50%).

Mentre il primo è strutturale (nel senso che esiste da sempre e continuerà ad esistere), il secondo, dopo la sua introduzione, è stato di volta in volta prorogato.

La data di inizio lavori

Ad oggi spetta per spese sostenute entro il

Particolare attenzione deve essere data alla data di inizio dei lavori di ristrutturazione. Regola vuole, infatti, che

per spese di acquisto mobili e grandi elettrodomestici sostenute nel 2022, il bonus mobili spetta purché i lavori di ristrutturazione NON siano iniziati prima del 1° gennaio 2021

per le spese effettuate nel 2023, il bonus mobili spetta a condizione che i lavori di ristrutturazione NON siano iniziati prima del 1° gennaio 2022

per le spese 2024 i lavori devono essere iniziati NON prima del 1° gennaio 2023.

Bonus mobili, dal 1° gennaio 2024 meno conveniente

Diversi negli anni anche i limiti massimi di spesa su cui applicare la detrazione.

per le spese fatte nel 2022 , il bonus mobili si applica su una spesa massima di 10.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Questo significa una detrazione massima di 5.000 euro per immobile

fatte nel , il bonus mobili si applica su una spesa massima di 10.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Questo significa una detrazione massima di 5.000 euro per immobile per spese sostenute nel 2023, il limite di spesa è 8.000 euro per ogni unità immobiliare (detrazione massima di 4.000 euro per immobile).

In dettaglio, in base alla normativa vigente

Si va al ribasso per le spese sostenute nel 2024. In tal caso, la detrazione si applicherà su una spesa massima di 5.000 euro per ogni unità immobiliare. Il che, significa uno sgravio massimo di 2.500 euro per immobile.

Per completezza ricordiamo che il bonus mobili si gode nel 730 (o Modello Redditi) in 10 quote annuali di pari importo, senza possibilità di optare per sconto in fattura e cessione del credito.

Riassumendo…