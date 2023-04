Bonus luce e gas famiglie numerose, più ISEE più beneficiari

Il peso della bolletta di luce e gas in famiglia, negli ultimi mesi, si sente come un macigno sulle spalle. E nelle famiglie numerose il peso è ancor più difficile da portare. In soccorso arriva il nuovo decreto contro il caro bollette varato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2023. Tra le misure c’è la conferma del potenziamento del bonus luce e gas (per disagio economico) famiglie numerose e non numerose e il bonus bollette luce per disagio fisico.

Il primo è quello legato alla situazione economia della famiglia. Spetta solo se l’ISEE familiare non supera un certo valore. Una soglia che è stata più volte rivista (in aumento) dal legislatore. Il secondo bonus bollette, ossia quello per disagio fisico, invece, spetta a prescindere dall’ISEE. Trova terreno laddove in famiglia ci sia un soggetto disabile che necessita dell’utilizzo di una o più delle apparecchiature elettromedicali tra quelle indicate nel Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

Si allarga il bonus bolletta luce e gas famiglie numerose

Nel nuovo decreto contro il caro bollette si conferma il potenziamento del bonus luce e gas per le famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro. In questo caso il beneficio non è fa riferimento al numero dei componenti della famiglia ma alla sola soglia ISEE.

Una soglia ISEE che laddove si tratta di famiglie numerose è più alta. A regime è stabilita a 20.000 euro. L’ultimo decreto contro il caro bollette è intervenuto innalzandola di 10.000 euro. Questo significa, che per il secondo trimestre 2023, il bonus luce e gas famiglie numerose spetta a condizione che l’ISEE non superi i 30.000 euro.

Per famiglia numerosa si intende quella in cui sono presenti almeno 4 figli a carico.

per il bonus luce e gas famiglie NON numerose (quelle con meno di 4 figli a carico) è richiesto un ISEE non superiore a 15.000 euro

(quelle con meno di 4 figli a carico) è richiesto un ISEE non superiore a 15.000 euro per il bonus luce e gas famiglie numerose (quelle in cui ci sono almeno 4 figli a carico) è necessario avere un ISEE non superiore a 30.000 euro.

Come avere il bonus

Pertanto, a seguito delle novità previste dal decreto, per il secondo trimestre 2023:

Ricordiamo che per avere il bonus bolletta luce (famiglie NON numerose o numerose) è necessario che la fornitura diretta elettrica sia:

per uso domestico (ossia deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare)

(ossia deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare) attiva (ossia l’erogazione del servizio deve essere in corso; sono considerate attive anche le forniture momentaneamente sospese per morosità).

Stessa cosa dicasi per il bonus gas.

Ricordiamo anche che per avere il bonus luce e gas famiglie numerose o non numerose, non bisogna fare nessuna domanda. Occorre avere solo un ISEE in corso di validità Pertanto a chi è scaduto l’ISEE basta rinnovarlo e per chi non lo ha è sufficiente farlo.

Sul sito AREA sono disponibili importi e tutti i dettagli del bonus.