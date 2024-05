Alta stagione in arrivo per i dipendenti del settore turistico. Ma l’estate 2024 porta con sé una novità interessante per chi non va in ferie e anzi lavora di più a luglio e agosto. Il bonus lavoro estate 2024 su straordinari, turni notturni e lavoro nei giorni festivi. Questa agevolazione in realtà è una conferma perché il bonus lavoro turismo esisteva anche lo scorso anno quindi è improprio parlare di novità dell’estate 2024. Sicuramente è una bella notizia comunque per chi lavora in settori che a luglio e agosto conoscono picchi di intensità.

E’ pensata proprio per supportare i lavoratori di questo settore dinamico, prevede un incremento del 15% sulla retribuzione lorda. Se non l’hai ancora richiesto leggi come fare: hai tempo fino al 30 giugno 2024 per prenotarlo. Per cercarla online il nome ufficiale di quello che abbiamo ribattezzato comeè “trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere”.

Scopriamo insieme come funziona e chi può beneficiarne.

“Salve sono un trentenne operaio ma in estate lavoro anche come bagnino nella zona della riviera romagnola per arrotondare. E’ vero che questa estate per i lavori nei festivi mi spetta un bonus extra in busta paga? Me lo stava dicendo un mio amico cameriere che ha già provveduto a richiederlo. Come posso sapere se è previsto anche per noi bagnini?”

Requisiti e beneficiari

Il bonus lavoro estate 2024 è destinato ai dipendenti delle aziende private del settore turistico, inclusi gli stabilimenti termali. Per essere idonei, i lavoratori devono avere un reddito di lavoro dipendente 2023 che non supera i 40.000 euro annui.

Attenzione perché nel calcolo della soglia si conteggiano tutti i redditi da lavoro dipendente, anche se da datori provenienti e inclusi quelli di settori non turistici. Il lettore ci parla di secondo lavoro per arrotondare quindi, ammesso che abbia un contratto con dipendente privato perché non spiega esattamente in quale struttura fa il bagnino (se litorale di demanio pubblico o piscina privata etc), bisogna tenere conto dello stipendio da operaio.

Questo incentivo è pensato per sostenere chi lavora duramente durante la stagione turistica più intensa. Ed è pensato anche per chi assume perché si spera in questo modo di far fronte alle lamentele relative alla carenza di personale nel settore turistico rendendo più allettanti queste posizioni stagionali (evidentemente la colpa non era solo del reddito di cittadinanza).

Importo

Ma che cosa offre il bonus lavoro estate 2024? Il sussidio corrisponde al 15% delle retribuzioni lorde percepite per lavoro notturno e prestazioni straordinarie dal primo gennaio al 30 giugno 2024. Più che premiare chi lavora solo a luglio e agosto come personale extra, quindi, la misura si rivolge a chi era assunto nei mesi precedenti. Questo trattamento integrativo speciale è erogato in modo da non concorrere alla formazione del reddito, permettendo così ai lavoratori di ottenere uno stipendio netto maggiore, senza l’onere delle tasse aggiuntive.

Ne consegue che non è un bonus con importo fisso, ma variabile in base alle ore lavorate di notte o come ore di straordinario extra rispetto al normale orario. In altre parole il calcolo del 15% viene eseguito soltanto su quello specifico montante ore.

Procedura per Ottenere il Bonus Lavoro Estate 2024

Per accedere al bonus estate 2024, i lavoratori devono fare richiesta presso il proprio datore di lavoro. Una volta approvata la richiesta, il trattamento integrativo sarà riconosciuto e il credito maturato potrà essere compensato, risultando in un aumento netto dello stipendio mensile del lavoratore. Praticamente questi introiti vengono detassati. È essenziale conservare tutta la documentazione relativa per garantire la regolarità in caso di controlli.

Riassumendo