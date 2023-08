Bonus lavoratori del turismo, istruzioni di recupero

Arrivano le istruzioni per i datori di lavoro su come recuperare il bonus lavoratori del turismo riconosciuto direttamente in busta paga.

A prevedere questo beneficio è stato il decreto lavoro (art. 39-bis, comma 1, decreto-legge n. 48 del 2023). Con tale norma si riconosce ai lavoratori del comparto turismo (inclusi quelli degli stabilimenti balneari) una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito.

Di cosa si tratta

Il bonus lavoratori del turismo spetta esclusivamente per il periodo che va dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023. Ne hanno diritto esclusivamente i lavoratori del settore privato purché abbiano conseguito, per il periodo d’imposta 2022, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Si tratta di una sorta di trattamento integrativo pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

E’ direttamente il datore di lavoro a riconoscerlo in busta paga ma solo dietro espressa richiesta del lavoratore stesso. Il datore poi recupera questo anticipo nella forma del credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel Modello F24.

Bonus lavoratori del turismo, istruzioni per recuperare

Proprio al fine di permettere al datore di lavoro di recuperare il bonus lavoratori del turismo riconosciuto in busta paga al dipendente, l’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 51/E del 2023 ha istituito il codice tributo “1702”.

Tale codice deve essere inserito nella sezione “Erario” del Modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Bisogna altresì valorizzare i campi “rateazione/regione/prov.

/mese rif.” e “anno di riferimento” dove indicare rispettivamente, ill mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Il Modello F24 così compilato dovrà essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia Entrate.

