Bonus Investimenti al Sud: aggiornato il software di compilazione

Presentata la domanda, la compensazione del credito in F24 può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito. L’ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24.

Infine è da ricordare che non possono presentare la richiesta i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture; difatti sono altresì esclusi coloro che operano nella produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Stesse indicazioni per settori creditizio, finanziario e assicurativo. Inoltre, ‘agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà'(vedi comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014). E’ da precisare che per i crediti d’imposta Sisma e ZES sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.