L’Agenzia Entrate istituisce il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione, nel Modello F24, del bonus imprese turistiche previsto con il decreto-legge n. 152 del 2021, convertito in legge n. 233 del 2021.

Si tratta di un credito d’imposta, fino all’80% delle spese ammissibili finalizzate a migliorare

l’efficienza energetica delle strutture

la riqualificazione antisismica

il superamento delle barriere architettoniche

a lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Bonus imprese turistiche: i destinatari

Il bonus imprese turistiche è destinato a (purché abbiano presentato domanda):

imprese alberghiere

strutture che svolgono attività agrituristica

strutture ricettive all’aria aperta

imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale

stabilimenti balneari

complessi termali

porti turistici

parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.

Elenco spese

Il Ministero del Turismo con doppio avviso (del 23 dicembre 2021 e 11 febbraio 2022) fornì l’elenco delle spese ammissibili bonus imprese turistiche.

incremento dell’efficienza energetica delle strutture

riqualificazione antisismica

eliminazione delle barriere architettoniche

interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia collegati alle due tipologie di interventi appena menzionate

realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali

digitalizzazione delle strutture

acquisto di mobili e componenti d’arredo, solo se funzionali ai lavori appena menzionati

interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo

installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento.

Bonus imprese turistiche: utilizzo in F24

Il bonus imprese turistiche in commento si utilizza in compensazione nel Modello F24 da presentarsi esclusivamente mediate i servizi telematici dell’Agenzia Entrate. A questo scopo, la stessa Agenzia ha istituito il codice tributo “7059” (Risoluzione n. 73/E del 20 dicembre 2023).

Il citato codice deve indicarsi nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Bisogna valorizzare anche il campo “anno di riferimento”. Quindi, si riporta l’anno a cui si riferisce il credito nel formato “AAAA” come indicato nel cassetto fiscale del beneficiario. A questo proposito, infatti, l’Agenzia Entrate ricorda che il Ministero del Turismo è tenuto a trasmettere l’elenco ammessi al beneficio e che ogni beneficiario vedrà la disponibilità del credito nel cassetto fiscale.

