Bonus gasolio. A breve si parte con le domande (avviso MIT)

E’ tutto pronto per richiedere il c.d. bonus gasolio. Infatti, nella Gazzetta ufficiale del 6 settembre, (GU Serie Generale n.207 del 05-09-2023), il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, MIT, ha comunicato che a breve saranno disponibili le piattaforme on line per richiedere il bonus gasolio.

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le scadenze nonché l’apertura del canale telematico per presentare le istanza variano a seconda dell’agevolazione spettante:

credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli utilizzati per i servizi di trasporto di persone su strada – secondo semestre 2022 ;

; credito d’imposta, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli utilizzati per i servizi di trasporto in conto proprio di merci su strada – primo trimestre 2022 ;

; credito d’imposta, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli utilizzati per autotrasporto di merci per conto di terzi – secondo trimestre 2022.

Il bonus gasolio

Quando parliamo di bonus gasolio facciamo riferimento alle agevolazioni sotto forma di credito d’imposta riconosciute alle imprese di autotrasporto con il DL 144/2022, decreto Aiuti-Ter e con la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

In particolare, mente il Governo pensa ad un nuovo bonus carburante, a breve sarà possibile richiedere le agevolazioni che coprono:

al 28% la spesa per il gasolio sostenuta nel 1° trimestre dell’anno 2022 dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto proprio;

al 12% . la spesa per il gasolio sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022, dalle imprese che prestano servizi di trasporto di persone su strada;

al 12% la spesa per il gasolio sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022, dalle imprese che esercitano attività autotrasporto di merci per conto di terzi.

Tale ultimo bonus, ad esempio, è riconosciuto per l’acquisto del gasolio impiegato dalle imprese citate per i veicoli di:

categoria euro V o superiore;

o superiore; massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate utilizzati per l’esercizio delle predette attività.

Il costo è agevolato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e deve essere comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Come riportato in un comunicato stampa bonus gasolio, nelle more della registrazione presso gli Organi di controllo del decreto interministeriale già siglato in data 04 agosto 2023 dai Ministri competenti, e nelle more dell’emanazione del decreto direttoriale, per guadagno di tempo, unitamente all’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha fissato le date di apertura della piattaforma on line per richiedere i bonus in parola.

Bonus gasolio. A breve si parte con le domande

I suddetti crediti d’imposta potranno essere richiesti nel rispetto delle date fissate dal Ministero citato.

In particolare:

il credito d’imposta al 28% in favore delle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto proprio potrà essere richiesto sul portale https: www.adm.gov.it a partire dalle ore 15,00 del giorno 11 settembre 2023 fino alle ore 23,59 del giorno 29 settembre 2023.

Il tax credit al 12% in favore delle imprese che prestano servizi di trasporto di persone su strada, potrà essere richiesto sulla stessa piattaforma. A partire dalle ore 15,00 del giorno 14 settembre 2023 fino alle ore 23,59 del giorno 4 ottobre 2023.

Il tax credit al 12% alle imprese che esercitano attività autotrasporto di merci per conto di terzi, sempre da richiedere sulla piattaforma www.adm.gov.it, potrà essere richiesto a partire dalle ore 15,00 del giorno 18 settembre 2023 fino alle ore 23,59 del giorno 6 ottobre 2023.

