Diversi sono i bonus a favore delle persone over 70. Come canta Gianni Togni con il brano Per noi innamorati: “E questa è la nostra età che se ne va, va via velocemente. Amore mio, così è la realtà”.

Il tempo scorre velocemente e non possiamo fare niente per fermarlo. L’unica cosa che ci resta da fare è accettare la realtà e ciò che il trascorrere degli anni porta con sé. Tra questi si annoverano anche delle notizie positive, come ad esempio i diversi bonus riconosciuti a tutti coloro che hanno un’età pari o superiore a 70 anni.

Bonus per età: ecco le agevolazioni fiscali over 70 anni

Ma di quali si tratta?

Molti anziani sono poco avvezzi con le nuove tecnologie e per questo motivo preferiscono recarsi personalmente presso gli uffici postale per effettuare le varie transazioni. Una scelta che porta importanti vantaggi. Le persone over 70, infatti, hanno diritto a pagare una tariffa ridotta sui bollettini postali. Entrando nei dettagli pagano:

un euro anziché due euro per i bollettini ordinari;

1,13 euro anziché 2,13 euro per i bollettini F35;

1,49 euro anziché 2,49 euro per i bollettini precompilati per le multe.

Tali sconti, è bene sottolineare, non possono essere usufruiti nel caso in cui si opti per dei pagamenti online. Per beneficiare di queste tariffe ridotte non bisogna presentare alcuna richiesta formale. È sufficiente che il soggetto interessato si presenti presso un ufficio postale e mostri un documento di riconoscimento. In questo modo l’operatore può accertare il possesso del requisito anagrafico e riconoscere automaticamente lo sconto.

Dall’esenzione canone Rai alla carta acquisti

Oltre a beneficiare di tariffe ridotte in Posta, le persone over 70 possono accedere a tante altre agevolazioni. Tra queste si citano:

Esenzione canone Rai. Non sono tenuti al pagamento della tassa sulla TV di Stato le persone con più di 75 anni che hanno un reddito inferiore a 8 mila euro annui. L’agevolazione viene riconosciuta per tutto l’anno se il soggetto interessato compie 75 anni entro il 31 gennaio. Se il compimento del 75° anno avviene nel periodo compreso dal 1° febbraio al 31 luglio, allora viene riconosciuta solo per il secondo semestre.