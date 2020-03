Bonus e rottamazione: novità dopo l’emergenza corona virus?

L’allerta coronavirus ha frenato molti settori industriali ed economici. Oggi si contano i contagiati ma realisticamente bisogna pensare anche a quando, emergenza finita, si conteranno le perdite per alcuni settori dell’economia in modo da arrivare preparati e cercare di trovare soluzioni che tamponino le conseguenze. Prendiamo ad esempio il settore moto.

Bonus moto e incentivi: basteranno a rilanciare il mercato dopo il corona virus?

Il provvedimento annunciato dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli prevede bonus e incentivi per rilanciare il settore moto. A dire il vero al momento il settore auto e moto non risulta in perdita ma la preoccupazione è nel medio lungo termine.

L’idea è quella di una serie di interventi miranti a rilanciare settore auto e moto medianti incentivi e bonus mirati all’automotive. Di seguito le parole di Patuanelli che ha parlato di una “transizione complessa che va supportata”: “abbiamo bisogno di una nuova rottamazione e per migliorare i livelli di emissioni e per dare un po’ di ossigeno al settore. Dobbiamo partire da un dato: abbiamo un parco auto fatto per il 62% di auto da Euro 4 in giù, macchine che hanno almeno 10 anni. E il 32% sono Euro 3. E lo stesso discorso vale per le moto e il comparto delle due ruote.Dopodiché, per quanto riguarda l’auto elettrica, dobbiamo incentivare la realizzazione delle infrastrutture elettriche e le colonnine di ricarica”.

Insieme a bonus e incentivi si prevedono interventi per snellire la burocrazia in particolare per le procedure di rottamazione vecchi veicoli e acquisto nuovi.