Il bonus per l’acquisto e la posa in opera delle colonnine di ricarica domestiche potrà essere richiesto a partire dalle ore 12.00 del 9 novembre 2023 e fino alle ore 12.00 del 23 novembre 2023. Le domande di bonus potranno essere presentate per gli acquisti e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati dal 1 gennaio 2023 al 23 novembre 2023.

Le date sono state comunicate dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con un avviso pubblicato sul proprio portale web.

Il bonus colonnine di ricarica

Pe facilitare e incentivare l’utilizzo di veicoli elettrici o ibridi, lo Stato ha pensato ad una serie di incentivi in favore di imprese e contribuenti.

Tra questi, in favore dei privati, c’è il bonus colonnine di ricarica domestiche che si sostanzia in un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box).

Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Il contributo è disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 (“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 – Riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti”).

Sono agevolabili le seguenti spese tracciabili:

l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica;

ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine;

gli impianti elettrici;

le opere edili strettamente necessarie;

gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;

spese di progettazione;

direzione lavori;

sicurezza e collaudi;

costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

Bonus colonnine domestiche. Domande dal 9 novembre

La domanda di bonus può essere presentata esclusivamente tramite l’apposita piattaforma online di Invitalia. L’accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

Ai fini della presentazione della domanda, da parte dei privati (per i condomini servono altri documenti), sono necessari:

il codice fiscale e il documento d’identità del richiedente;

copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;

estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;

pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed

esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;

relazione finale relativa all’investimento realizzato e alle relative spese sostenute;

idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura;

i dati del conto corrente sul quale richiedere l’accreditamento del contributo.

Il Ministero competente ha pubblicato alcune FAQ sul bonus colonnine di ricarica.

Si ponga attenzione al fatto che il contributo è previsto solo per gli acquisti e la messa in posa già effettuati alla data di presentazione della domanda.

