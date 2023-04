“Pago così tanto di luce che per farmi un’offerta economicamente più vantaggiosa mi hanno proposto di pagare il buio“, ha affermato Fabrizio Caramagna. Le bollette delle utenze domestiche, in effetti, si rivelano essere spesso un vero e proprio problema per molte famiglie italiane.

Tali spese, purtroppo, pesano enormemente sui bilanci delle persone che riscontrano delle serie difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Proprio in tale ambito giunge in aiuto il governo che mette a disposizione varie agevolazioni volte a contrastare il caro energia. Tra queste si annovera il bonus bollette, di recente protagonista di importanti novità. Ecco di quali si tratta.

Bonus bollette: come controllare lo stato nella nuova versione del sito Inps

Attraverso il messaggio numero 1349 dell’11 aprile 2023, è stato reso noto il rilascio di una nuova versione del Portale delle famiglie dove sono stati integrati i dati inerenti i bonus sociali per le famiglie alle prese con uno stato di disagio economico.

A tal proposito si ricorda che, nel corso del 2023, il riconoscimento deiavviene in automatico per le famiglie con Isee pari a massimo 15 mila euro. Per questo motivo è necessario presentare ogni anno all’Inps la DSU aggiornata.

L’istituto di previdenza provvede quindi a trasmettere tali dati al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico spa. Da quest’ultimo passano all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ovvero l’ARERA, che si occupa dei prezzi dell’energia e dei bonus a favore delle famiglie aventi diritto.

Prima degli ultimi aggiornamenti, i cittadini non hanno mai avuto la possibilità di sapere la data in cui veniva effettuata tale comunicazione. Come si evince dalla circolare Inps poc’anzi citata, però, grazie all’integrazione della nuova funzionalità “Informazioni Bonus Sociali”, sul Portale delle famiglie, l’utente può:

“sapere la data effettiva di trasmissione della propria DSU da parte dell’INPS all’Acquirente Unico S.p.A. L’utente potrà così visualizzare in maniera semplice e immediata tutte le informazioni di interesse sui citati bonus sociali, oltre alle seguenti informazioni: Protocollo DSU, Anno presentazione DSU, Data trasmissione. Se l’utente è in possesso dei requisiti per usufruire dei bonus nell’anno in corso, la riga relativa sarà visibile solo quando la DSU sarà stata materialmente trasmessa”.

Per usufruire di tale servizio bisogna accedere al sito dell’Inps, digitare nella barra di ricerca “Portale delle famiglie” e selezionare tra i risultati il servizio in questione.

Bisogna quindi cliccare il tasto “Utilizza il servizio”, inserire la propriaSPID, CIE o CNS e il gioco è fatto.