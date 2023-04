Bonus bollette aprile 2023, ecco a chi spetta la riduzione e cosa cambia tra luce, acqua e gas

Se il costo delle bollette delle utenze domestiche è ormai troppo elevato, lo Stato viene incontro ai cittadini. Infatti grazie a recenti interventi normativi, il bonus sociale è stato esteso a più famiglie rispetto al passato. E ad aprile queste novità saranno ancora più ampie. Per questo numerose famiglie che fino ad oggi non prendevano lo sconto sulle bollette, farebbero bene ad adoperarsi ed ottenere l’unico documento utile alla fruizione dell’agevolazione, che resta l’ISEE. E verificando davvero in quale bonus rientrano visto che tra luce, acqua e gas i requisiti sono differenti. Una cosa da sottolineare comunque è che non si devono presentare domande e che tutto va in automatico rinnovando o ottenendo l’ISEE 2023.

“Buonasera, siamo una famiglia composta da marito, moglie e 5 figli. Ho sentito dire che per le famiglie numerose sono state previste agevolazioni sulle bollette della luce, dell’acqua e del gas. Ma non ho trovato niente al riguardo.

Il decreto n° 34 del 2023 ha potenziato il bonus sociale

Eppure pare si parli di ISEE fino a 30.000 euro. Voi cosa ne sapete?”

Ciò che il nostro lettore ci dice riguarda il Decreto Legge n° 34 del 2023, un provvedimento del governo che per il secondo trimestre 2023 ha determinato un maggiore impatto dei bonus sociali sulle famiglie. I bonus sociali sono il contenitore di quelle agevolazioni cui le famiglie in determinate condizioni hanno diritto sulle utenze domestiche di luce, acqua e gas. Bonus che si prendono senza presentare domanda e senza alcun adempimento ulteriore a quello di avere un ISEE in corso di validità. E come stavamo dicendo,

il DL n°34/2023 ha confermato novità importanti per determinati nuclei familiari, potenziando addirittura il bonus estendendolo ad altre famiglie per i mesi che vanno da aprile a giugno.

Bonus sociali 2023, cosa è cambiato per le bollette?

Il bonus sociale su gas, luce e acqua permette alle famiglie un lauto risparmio. Inizialmente previsto per famiglie con ISEE fino ad 8.000 euro, lo scorso anno è stato portato a famiglie con ISEE fino a 12.000 euro. Adesso si è passati a quelle con un ISEE fino a 15.000 euro. Ma ciò che era stato deciso per il primo trimestre 2023 soltanto, adesso passa anche al secondo trimestre. Il diritto a questa agevolazione per le famiglie numerose invece, è stato potenziato. Infatti famiglie con 4 o più figli a carico, potranno avere diritto al bonus sociale anche con un ISEE fino a 30.000 euro (la soglia precedente per queste famiglie numerose era 20.000 euro di ISEE).

ISEE in corso di validità anche per il bonus sulla bolletta dell’acqua 2023

Quanto detto prima vale però solo per le bollette delle utenze domestiche di luce e gas. Infatti per l’acqua la formula è diversa. Il bonus acqua anche nel 2023, garantisce 18,25 metri cubi di acqua all’anno per ogni componente di un nucleo familiare. Per ottenere il bonus acqua serve sempre un ISEE in corso di validità. Ma deve essere non superiore a 9.530 euro o a 20.000 euro per le famiglie composte da 4 o più figli. Va ricordato che bonus luce, bonus gas e bonus acqua sono sempre appannaggio di nuclei familairi beneficiari del reddito di cittadinanza. Ed anche per l’acqua, la domanda non è necessaria e basta solo l’ISEE.