La Legge di bilancio 2024 (Legge n°213/2023) interviene in materia di bonus bollette 2024.

L’articolo 1, comma 14 mette a disposizione 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico. Contributo straordinario analogo a quello già previsto dal D.L. n. 34/2023 per il quarto trimestre 2023.

Dunque verrà corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare (Fonte dossier ufficiale L. di bilancio).

Detto ciò, è lecito chiedersi se per prendere questo ulteriore contributo nonché il bonus bollette 2024, si terrà conto dei limite ISEE maggiorati così come fissati dalla vecchia Manovra 2023 o se torneranno a regime quelli ordinari.

Il bonus bollette

Parecchio più bassi.

Quando si parla di bonus bollette si fa riferimento ai c.d. bonus sociali a ristoro delle spese sostenute per la fornitura di: energia elettrica, di gas naturale e acqua.

Per accedere al bonus, il richiedente deve possedere specifici requisiti reddituali e patrimoniali.

In particolare, il contribuente ossia il suo nucleo familiare devono risultare in condizione di disagio economico.

Ciò significa che deve:

appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro oppure,

oppure, appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.

Per ottenere il bonus, naturalmente è necessario che uno dei componenti del nucleo familiare (ai fini ISEE) sia intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o di gas naturale e/o idrica: con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare) o, per accedere al bonus sociale idrico, per uso domestico residente attivo (ossia l’erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità.

In alternativa, uno dei componenti del nucleo familiare deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale (centralizzata) di gas naturale e/o idrica per uso civile e attiva.

Rispetto ai bonus sociali elettrico e gas il valore soglia dell’ISEE di accesso alle agevolazioni per l’anno 2023 è stato elevato a 15.000 euro (Legge 29 dicembre 2022 n. 197) e a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (DL 30 marzo 23, n. 34).

A ogni modo, l’ottenimento del bonus in bolletta è automatico. Basta presentare la DSU ogni anno e ottenere un’attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus.

Il bonus bollette. Le novità nella Legge di bilancio 2024

Come detto in apertura, la Legge di bilancio 2024, prevede un contributo straordinario in favore dei beneficiari del bonus bollette 2024. Dunque si tratta di un rafforzamento degli sconti a cui hanno diritto coloro che sono già destinatari del bonus bollette 2024.

Detto cio, è lecito chiedersi quali siano i limite ISEE da rispettare per prendere il bonus bollette 2024 e dunque avere diritto all’ulteriore contributo previsto dalla Legge di bilancio 2024.

Ebbene, come detto sopra, per l’anno 2023 i limiti ordinari ISEE sono stati innalzati a 15.000 euro per i nuclei familiari “non numerosi” e a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.

Attenzione però, non sembrerebbe esserci alcuna proroga rispetto all’innalzamento dei limite ISEE per ottenere il bonus bollette per il 2024.

Cosicché, avranno diritto al bonus e all’ulteriore contributo straordinario bonus bollette replicato nella Legge di bilancio 2024, i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro. Oppure i nuclei familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.

A ogni modo, circa l’applicazione dei limiti più bassi, è necessario attendere le indicazioni ufficiali di ARERA.

