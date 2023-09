Dopo il successo avuto nel periodo della pandemia, ritorna il bonus bicicletta.

L’obiettivo dell’agevolazione, da non confondere con il bonus mobilità, è sempre lo stesso ossia sostenere la mobilità green, spingendo i contribuenti a lasciare il proprio mezzo a motore termico in garage per spostarsi in bici. Il bonus bicicletta sostiene proprio l’acquisto di una nuova bici.

Il bonus bicicletta 2023 potrà essere richiesto dai residenti in uno dei 207 Comuni che hanno riattivato l’agevolazione.

Il contributo che sarà accreditato sul conto corrente di chi ne fa richiesta arriva fino a 1.400 euro.

Il bonus bicicletta 2023

Durante la pandemia, il bonus bicicletta ha avuto un grandissimo successo. Grazie al bonus, i contribuenti hanno potuto richiedere fino a 500 euro per l’acquisto di una bici; in particolare, il bonus poteva essere utilizzato per l’acquisto di: bici (tradizionale o a pedalata assistita), monopattini (anche elettrici), hoverboard, segway, ecc.

Alcune regioni e alcuni comuni hanno deciso, di recente, di riattivare il bonus.

E’ il caso dell’Emilia Romagna che ha adottato un bando per la mobilità sostenibile per l’erogazioni del bonus bicicletta.

In particolare, il bando ha l’obiettivo di incentivare utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani mediante l’erogazione di un contributo a parziale rimborso dell’acquisto di una bicicletta o di una cargo bike. Entrambe a pedalata assistita. Per chi oltre ad acquistare la bici, rottama anche la propria auto, è prevista una maggiorazione del bonus.

Come si legge sul sito delle Regione Emilia Romagna, per il primo anno di incentivazione potranno essere oggetto di contribuzione gli acquisti effettuati a decorrere dal 7 agosto 2023. Ai fini della maggiorazione del contributo mediante la rottamazione dell’autovettura, saranno accettate le rottamazioni avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Bonus bicicletta. Contributi fino a 1400 euro (in 207 comuni italiani)

Il bonus può essere richiesto dai cittadini residenti nei 207 Comuni della Regione Emilia-Romagna elencati all’Allegato 1 del bando:

comuni situati in aree soggette a superamenti dei valori limite dei principali inquinanti (PM10, NOx) e che

hanno aderito al Piano Regionale per la qualità dell’aria.

L’obiettivo primario è la riduzione delle concentrazioni di PM10 e NOx nei comuni interessati dal numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10, a causa del quale le zone di pianura sono oggetto di procedura di infrazione europea.

Come accennato sopra, il contributo varia a seconda se il contribuente rottami o meno un’auto di sua proprietà.

In particolare, senza rottamazione di un’autovettura, il bonus bicicletta è pari a:

500,00 per l’acquisto di una bici a pedalata assistita;

1.000,00 per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita.

Il contributo non potrà superare il 50% del costo del mezzo.

Con rottamazione invece, il contributo arriva fino a 700,00 euro per l’acquisto di una bici a pedalata assistita; 1.400,00 euro per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita. Il contributo non potrà superare il 70% del costo del mezzo.

Le domande per richiedere il bonus potranno essere presentate a partire dal prossimo 20 settembre. In particolare, per gli acquisiti 2023 ossia effettuati a decorrere dal 7 agosto 2023, la domanda potrà essere inviata dalle ore 14.00 del 20 settembre alle ore 12 del 28 dicembre 2023.

La presentazione avverrà in via telematica, il canale telematico sarà attivato molto probabilmente sul portale della regione. A tal fine, chi richiede il bonus dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali: SPID di livello 2, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

Trai vari documenti richiesti ai fini del bonus non può mancare la fattura; nella stessa, intestata al richiedente, devono essere evidenziati:

la dicitura “Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Regione Emilia-Romagna”;

il codice fiscale del richiedente;

la marca e il nome del modello di veicolo;

il prezzo finale del veicolo. Nel prezzo finale non sono ammesse spese per accessori né eventuali spese di trasporto;

Nel prezzo finale non sono ammesse spese per accessori né eventuali spese di trasporto; la dichiarazione di conformità del veicolo all’art. 50 del Codice della Strada, attestata dal costruttore o dal rivenditore.

Servirà anche l’eventuale certificato di rottamazione.

