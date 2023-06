Bonus asilo nido. Scadenza al 30 giugno per l’invio delle ricevute (messaggio INPS)

30 giugno 2023. Questa è la data che devono tenere bene a mente le famiglie che intendono richiedere all’INPS il c.d. bonus asilo nido.

La domanda per ottenere il bonus deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere indicando le mensilità relative ai periodi di frequenza, compresi tra gennaio e dicembre, per le quali si intende ottenere il beneficio. Il contributo viene erogato dietro presentazione dei documenti di spesa attestanti l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo i servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non può eccedere la spesa sostenuta.

Rispetto alle domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022, il termine per la presentazione delle ricevute di pagamento scade il 30 giugno.

Il bonus asilo nido

Il bonus asilo nido è un contributo erogato dall’Inps su base annua ossia parametrato in undici mensilità, per:

il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché

l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Le disposizioni attuative del bonus asilo nido sono state fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 17 febbraio 2017.

Con gli interventi di cui alla Legge n° 145/2018, legge di bilancio 2019 e la successiva Legge n° 160/2019, Legge di bilancio 2020, il bonus è stato:

portato da 1.000 a 1.500 euro annui ,

, a decorrere dall’anno 2020, ulteriormente incrementato fino un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni, in corso di validità, fino a 25.000 euro

Nello specifico, il bonus è stato elevato fino ad un max di: 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro; di 2.500 euro, con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;

di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati e nel caso di ISEE discordante.

La domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato che paga la retta dell’asilo nido.

Bonus asilo nido. Invio ricevute entro il 30 giugno

In base a quanto detto in premessa, per ottenere il bonus asilo nido, è necessario presentare all’INPS le ricevute di pagamento delle rette.

Come riportato nel messaggio INPS 1346/2023,

Per le domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022, il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette (non allegate all’atto della domanda), era stato fissato al 1° aprile 2023 (cfr. il messaggio n. 925 del 25 febbraio 2022). Con il presente messaggio si comunica che il predetto termine è prorogato al 30 giugno 2023.

Dunque, ai ritardatari è stato dato più tempo per trasmettere le ricevute.

Nello stesso messaggio, l’INPS ha ribadito che ai fini dell’accoglimento della domanda, la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) deve contenere le seguenti informazioni:

denominazione e Partita Iva dell’asilo nido,

dell’asilo nido, codice fiscale del minore,

del minore, mese di riferimento ,

, estremi del pagamento o quietanza di pagamento,

o quietanza di pagamento, nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, queste dovranno essere inviate in un unico file.

La documentazione può essere allegata esclusivamente in via telematica, tramite il servizio web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (in cui è presente la funzione “Allega documenti”), disponibile sul sito dell’Istituto www.

Riassumendo.

E’ ancora possibile ottenere il bonus asilo nido per le mensilità dell’anno 2022;

entro il 30 giugno, le famiglie interessate devono trasmettere all’INPS le ricevute di pagamento;

la documentazione può essere allegata esclusivamente in via telematica, tramite il servizio web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.

inps.it, o da dispositivo mobileattraverso il servizio “Bonus nido” nell’app “INPS mobile”.