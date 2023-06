Bonus alberghi, ecco l’elenco ufficiale beneficiari: l’utilizzo in F24

E’ stato pubblicato l’elenco degli ammessi all’utilizzo del credito d’imposta destinato alle strutture recettive per gli interventi di riqualificazione delle strutture stesse. Ci riferiamo al c.d. bonus alberghi, pari al 65% delle spese sostenute, nel biennio 2020-2021, entro il massimo di 200.000 euro per interventi di:

manutenzione straordinaria

restauro e di risanamento conservativo

ristrutturazione edilizia

eliminazione delle barriere architettoniche

incremento dell’efficienza energetica

adozione di misure antisismiche

acquisto di mobili e componenti d’arredo

realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali

acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.

Beneficiari (elenco ammessi)

Disciplinato dal decreto ministeriale del 17 marzo 2022 n. 3934, ammessi al beneficio sono le strutture ricettive, ossia:

alberghi

agriturismi

villaggi turistici

residence

alberghi diffusi

stabilimenti termali

campeggi.

Per averne diritto bisognava presentare apposita domanda dal 13 giugno 2022 al 16 giugno 2022. A seguire il Ministero del Turismo, in considerazione del numero di domande presentate rispetto alle risorse disponibili, era chiamato a pubblicare l’elenco dei beneficiari.

Bonus alberghi, l’utilizzo in F24

Elenco che è stato reso noto con apposito decreto del Ministero del Turismo stesso del 30 maggio 2023.

Gli ammessi al bonus alberghi potranno utilizzare il credito esclusivamente in compensazione nel Modello F24.

Il codice tributo da utilizzare è quello istituito con la Risoluzione n. 70 del 2022, ossia “6961”. L’utilizzo non è in più quote annuali.

Si tenga presente che l’elenco dei beneficiari pubblicato dal Ministero del Turismo indica per ciascuno di essi anche l’importo del bonus riconosciuto.

