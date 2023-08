Agricoltori under 40 anni: come ottenere il bonus per non pagare i contributi

L’INPS, qualche settimana fa, ha fornito le istruzioni operative per presentare istanza di ammissione al bonus agricoltura previsto per i giovani con la legge di bilancio 2023 (comma 300).

Si tratta di una misura volta ad incentivare l’avvicinamento dei giovani al mondo dell’impresa agricola. In sintesi il beneficio si sostanzia in un esonero contributivo totale e per un periodo massimo di 24 mesi.

Requisiti e destinatari

Volendo andare nel dettaglio, il legislatore ha stabilito che per i giovani imprenditori che si iscrivono nella previdenza agricola è previsto l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il bonus agricoltura in commento è stato previsto anche per gli anni passati. Questa edizione è riservata ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) che effettuano la predetta iscrizione nel periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023.

Con la parola “giovani”, il legislatore ha inteso riferirsi a quelli di età inferiore ai 40 anni di età.

l’esonero contributivo sarà per un massimo di 24 mesi .

. tale esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Bonus agricoltura 2023, come fare domanda (istruzioni)

Si tenga presente che:

Il bonus agricoltura per giovani under 40 non è automatico. Per averlo bisogna presentare apposita istanza.

Le istruzioni per farlo sono state definite dall’INPS nella Circolare n. 74 del 3 agosto 2023. Qui è detto che la domanda è telematica tramite il sito dell’INPS stesso. Questi i passaggi da seguire

accedere al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”

andare alla sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”

utilizzare specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni effettuate nell’anno 2023, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2023 (CD/IAP2023)”.

Si tratta dell’unica via di domanda. Tutte le altre non saranno proprio prese in considerazione dall’istituto.

Riassumendo…