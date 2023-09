Bonus agenzie di viaggio. Richieste al fotofinish

Ancor pochi giorni di tempo per presentare la richiesta del contributo a fondo perduto riservato ad agenzie di viaggio e i tour operator per il calo di fatturato registrato durante la pandemia.

Le domande di contributo possono essere presentate fino alle ore 12:00 del giorno 22 settembre 2023, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link https://istanze.ministeroturismo.gov.it/. Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo e-mail [email protected] oppure inviate direttamente sulla piattaforma informatica, tramite l’apposita funzione.

Il bonus agenzie di viaggio e tour operator

Il DL 4/2022, c.d. decreto Sostegni-ter ha previsto un contributo a fondo perduto per le agenzie di viaggio e i tour operator operativi che, al momento della presentazione della richiesta: esercitano un’attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici Ateco 79.1, 79.11 o 79.12 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato nel 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato registrato nel 2019.

Oppure, in mancanza di quest’ultimo requisito, che siano costituite tra il 1° gennaio 2020 e la data di conversione del decreto “Sostegni-ter”.

Tali soggetti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti ossia:

essere iscritti al registro delle imprese con i codici ateco suddetti,

con i codici ateco suddetti, essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso avere sede legale in Italia,

e non avere procedure concorsuali in corso avere sede legale in Italia, essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché essere in possesso di contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità dal 2019 al 2023,

in caso di insolvenza o fallimento nonché essere in possesso di contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità dal 2019 al 2023, non essere stanziati di sanzioni interdittive ,

, essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale fiscale e assicurativa,

avere subito una diminuzione del fatturato bonus agenzia di viaggio e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato corrispettivi dell’anno 2019 o alternativamente essere costituiti o autorizzati dal 1 gennaio 2020;

alla data di conversione di legge del decreto numero 4 del 2022 ed essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità prese dalla data di costituzione o autorizzazione fino al 2023.

Tali paletti sono stati fissati con il decreto del ministro del Turismo di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023 mentre l’avviso dello scorso 31 luglio del Mit ha definito le regole per la presentazione delle domande.

Bonus agenzie di viaggio. Richieste al fotofinish

In premessa abbiano accennato al fatto che le domande per ottenere il bonus sono in scadenza.

Infatti, come da avviso bonus agenzie di viaggio, del 31 luglio scorso, la domanda di contributo è trasmessa a partire dalle ore 12:00 del giorno 8 agosto 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 22 settembre 2023.

Le domande di accesso al contributo sono presentate utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link (istanze.ministeroturismo.gov.it).

Entro la chiusura dei termini per la presentazione delle istanze l’utente può compilare la domanda in bozza e inviarla in un momento differente da quello di compilazione, senza perdere le informazioni già inserite. Per recuperare la propria domanda in bozza (richieste in sospeso) sarà necessario accedere alla piattaforma con SPID o CIE e inserire i propri dati: il sistema renderà quindi visibili sia le richieste in sospeso che quelle eventualmente inoltrate.

