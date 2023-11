Arrivano le istruzioni operative dall’INPS per il bonus 550 euro lavoratori part-time anni 2022 e 2023. Parliamo dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico.

Il messaggio istruttorio riepiloga i requisiti per avere il beneficio e le modalità di presentazione delle domande. Quello del 2022 spetta ai lavoratori che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale. Il bonus 2023, si riferisce, invece, ai lavoratori che siano stati titolari nell’anno 2022 di un contratto di lavoro a tempo parziale.

Requisiti

I destinatari del bonus 550 euro lavoratori part-time, sono i titolati di contratto di lavoro a tempo parziale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Inoltre, il lavoratore non deve essere:

titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico

percettore di NASPI

titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Domanda bonus 550 euro lavoratori part-time: tempi e modalità

I lavoratori che ne hanno i requisiti e interessati all’indennità, per averla è necessario che presentino domanda all’INPS. Le istruzioni per la domanda bonus 550 euro lavoratori part-time (Messaggio INPS n. 3977 del 10 novembre 2023), dicono che per fare richiesta

bisogna accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’INPS, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Qui si trovano due procedure, ossia:

“Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022”

“Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023”.

Deve presentare domanda per entrambe le procedure chi non ha fatto alcuna domanda prima (quindi, per nessuno dei due bonus).

Riassumendo

il bonus 550 euro spetta ai lavoratori che siano stati titolari nell’anno 2021 (bonus 2022) e 2022 (bonus 2023) di un contratto di lavoro a tempo parziale

i lavoratori che ne hanno i requisiti devono fare domanda secondo le istruzioni INPS contenute nel Messaggio n. 3977 del 10 novembre 2023

chi ha già fatto domanda per il bonus 2022 deve fare domanda solo per il 2023, anche se quella del 2022 è stata rifiutata

le domande si presentano nel periodo 13 novembre 2023 – 15 dicembre 2023.

Deve, invece, fare solo la domanda per il bonus 550 euro del 2023, chi ha già fatto domanda per il 2022 (anche se è stata rifiutata).Per la presentazione delle richieste, è prevista una finestra temporale che va