Bonus 50% per manutenzione e restauro danni alla casa più un rimborso per chi vive in aree inquinate: novità 2021 e 2022

In fase di conversione in Legge del Decreto Sostegni-bis, sono stati approvati specifici emendamenti che introducono un nuovo bonus 50% e un indennizzo per le zone altamente inquinate.

Il bonus per gli immobili di interesse storico e artistico

Per gli immobili di interesse storico e artistico che godono della tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs 42/2004, oggetto di restauro o di altri interventi conservativi, è attivato un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

Tali risorse sono destinate al riconoscimento di un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per:

la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili,

in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro.

Il credito d’imposta spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa. Il bonus 50% è utilizzabile in compensazione in F24, a decorrere dal riconoscimento dello stesso, Attenzione, il bonus 50% non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86).

Anche per il bonus in esame è ammessa la possibilità di cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle sue risorse.

Immobili in zone altamente inquinate

Un ulteriore bonus è previsto per gli immobili situati in zone altamente inquinate.

Nello specifico, è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022 dei danni agli immobili derivanti dall’esposizione prolungata all’inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.

Possono accedere alle risorse del fondo:

i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell’aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA,

in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico di ILVA Spa.

L’indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell’immobile danneggiato al momento della domanda. Comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.