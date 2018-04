Bollo auto e legge 104, esenzioni e agevolazioni, quali sono e come chiederle

Tutte le agevolazioni con legge 104 nel settore auto: bollo auto, acquisto, agevolazione IVA, spese di manutenzione.

Buonasera, si possono recuperare i bolli pagati perché non conoscevo la legge che mi esentava? Grazie.

Ho una invalidità al 100%. Quali spese di manutenzione auto si possono detrarre dalla denuncia redditi? Ogni quanti anni è possibile acquistare un’ auto con IVA ridotta al 4% come previsto dalla Lg. 104 ? Es.: se dovessi rottamare l’ auto e acquistarne un’ altra, usufruirei sempre dell’ IVA agevolata ?

Il nostro lettore ci scrive dopo aver letto l’articolo: Bollo auto se si trasporta un disabile, è esente?

Abbiamo più spesso descritto quando è possibile avere l’esenzione del bollo, quando l’auto è utilizzata per il familiare con grave handicap grave.

Come spesso chiarito l’esenzione non è automatica ma bisogna farne richiesta e bisogna avere particolari requisiti. Abbiamo redatto due articoli guida che sono di aiuto a capire se rientra nel beneficio e se si può fare richiesta:

Bollo auto e legge 104, come chiedere l’esenzione (guida completa con moduli)

Bollo auto 2018 e legge 104, art. 3 comma 3 e art. 3 comma 1 (facciamo chiarezza)

Secondo le nuove disposizioni possono farne richiesta coloro che sul certificato legge 104 riportano una particolare dicitura.

Dicitura per ottenere i benefici fiscali

L’Agenzia delle Entrate, con l’articolo n.5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, il cosiddetto decreto “Semplifica Italia”, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità “riportino anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità”. Con questa dicitura sul certificato lege 104: “sono riconosciuti i benefici di cui all’ art 4 del 9 febbraio 2012” è possibile fae richiesta di tutte le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità grave o per i familiari che li assistono. Consigliamo di leggere: Agevolazioni acquisto auto Legge 104 in mancanza dell’art. 4 D.L. 5 febbraio 1962, se ne ha diritto?

Come ottenere il rimborso

È possibile fare richiesta di rimborso del bollo auto, nei seguenti casi:

un doppio pagamento (con la stessa scadenza);

un pagamento in eccesso;

un pagamento non dovuto.

In alcune regioni, come ad esempio la Lombardia, è possibile chiedere il rimborso anche nei casi di furto, demolizione o esportazione definitiva all’estero di un veicolo che riconosce il rimborso della frazione di tassa versata e non fruita.

Nel caso del bollo auto non dovuto bisogna presentare la seguente documentazione:

originale della ricevuta di versamento da rimborsare;

la fotocopia leggibile dell’atto che attesti il motivo per cui il pagamento non era dovuto.

Se non è stata inviata e accolta nessuna richiesta di esenzione, non si potrà chiedere il rimborso del bollo auto.

Agevolazioni fiscali per acquisto auto con legge 104

La normativa tributaria presta un impegno particolare alle persone con disabilità, stabilendo numerose agevolazioni fiscali, sconti Irpef e l’Iva sugli acquisti ad un’aliquota agevolata che sono stabilite nell’articolo 3 della legge 104 del 1992. Le agevolazioni non possono essere usufruite da tutti, ci sono alcune che sono destinate a persone con disabilità particolari. Le agevolazioni per l’acquisto di veicoli sono:

Detrazione Iperf al 19%;

Iva agevolata al 4% anzichè il 22%;

Esenzione dal bollo auto;

Esenzione dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Troverete tutte le informazioni in quest’articolo: Agevolazioni Iva e detrazioni Irpef per i disabili – Legge 104

Spese di manutenzione acquisto auto con legge 104

Nelle detrazioni acquisto auto disabile, sono incluse anche le spese di manutenzione.

Sono considerate spese ordinare quelle che si sostengono a causa del normale utilizzo dell’auto e di conseguenza la normale usura. Rientrano, ad esempio, nelle spese ordinarie le spese per tagliandi, revisioni periodiche, cambi di parti meccaniche per usura, cambio gomme, cambio olio, ecc.

Troverete tutte le informazioni in quest’articolo: Bollo auto e spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, quali sono detraibili?

Come detrarre le spese nel 730

E’ possibile portare in detrazione nel 730 il veicolo acquistato con legge 104.

Il disabile ha diritto a una detrazione Irpef pari al 19% del costo sostenuto, che va calcolato su una spesa massima di 18.075,99 euro e spetta solo una volta per un solo veicolo, nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto.

Se il veicolo è intestato al familiare del disabile, questi deve essere fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto. In quest’articolo troverete tutte le informazioni: Detrazione acquisto auto legge 104 dal CUD, quando è possibile?

