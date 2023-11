Avere il bollo auto arretrato oggi è cosa abbastanza frequente per tutti. La causa non è difficile da intuire. La tassa sull’auto è da sempre quella più odiata dai contribuenti italiani e lo è divenuta ancor più a seguito delle attuali difficoltà economiche in cui versano molte famiglie.

Tra una bolletta della luce e il bollo auto, la priorità è per la luce. Tra il dover fare la spesa al supermercato e il pagare il bollo auto, la priorità è la spesa al supermercato. Tra i libri per la scuola dei figli e il bollo, la precedenza è per i libri dei figli.

Ad ogni modo al bollo auto arretrato c’è il rimedio. Pagarlo in ritardo può evitare che arrivi la cartella esattoriale. C’è il ravvedimento operoso. Bisogna, tuttavia, prima capire a quale anno si riferisce. Ciò in quanto dall’anno dipenderà poi la sanzione da ravvedimento applicabile e dipenderà l’importo degli interessi.

Le scadenze ordinarie

In primis dobbiamo ricordare quali sono le scadenze ordinarie per pagare il bollo. I tempi sono diversi a seconda che trattasi di veicoli immatricolati in corso di anno o di veicoli già immatricolati.

Per quelli già immatricolati si parla più propriamente di rinnovo della tassa. Per loro, il pagamento è da farsi entro la fine del mese successivo alla scadenza dell’annualità di validità (12 mesi). Quindi, per un bollo auto con validità 1° novembre 2022 – 31 ottobre 2023, il pagamento del rinnovo deve farsi entro il 30 novembre 2023.

Per i veicoli immatricolati in Italia in corso di anno, il versamento della tassa per la prima volta deve farsi entro la fine del mese di immatricolazione. Se l’immatricolazione è negli ultimi 10 giorni del mese, il pagamento è possibile entro la fine del mese successivo.

Bollo auto arretrato, come regolarizzare con il ravvedimento

Chi salta la scadenza ordinaria di pagamento cade in sanzione. Una sanzione che può essere ridotta con il ravvedimento operoso.

il bollo arretrato

la sanzione ridotta

gli interessi al tasso annuo legale per i giorni di ritardo.

Questo significa pagare spontaneamente, prima che la Regione se ne accorga (il bollo è di):

In merito alla sanzione, se si paga entro i 15 giorni successivi alla scadenza, sarà dello 0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo. Si sale a:

1,67% se il ritardo è compreso tra i 30 e i 90 giorni

3,75% dopo 90 giorni ma entro un anno dalla scadenza

4,29%, oltre i 12 mesi ma entro 2 anni dalla scadenza

5%, oltre 2 anni dalla scadenza.

Come conoscere l’anno del bollo auto arretrato

Come si può notare, dunque, la sanzione varia in base al tempo che passa tra la scadenza e il momento in cui ci si mette in regola. Inoltre, più giorni passano e più saranno anche gli interessi da pagare.

Prima di fare il ravvedimento, dunque, è importante conoscere l’anno a cui si riferisce il bollo arretrato. Da ciò, infatti, dipenderà la scadenza originaria e, quindi, il conteggio del tempo che passa fino al giorno in cui si fa il ravvedimento operoso.

Per conoscere la scadenza del bollo arretrato è possibile, ad esempio, utilizzare il servizio gratuito di calcolo bollo auto messo a disposizione sul sito istituzionale ACI (Automobile Club Italia). Qui, inserendo i dati richiesti, il sistema restituisce l’importo del bollo da pagare, indicando anche sanzione ed interessi. Non è richiesto lo SPID e nemmeno altre credenziali particolare per il suo utilizzo.

In alternativa è possibile recarsi presso un ufficio ACI della propria regione. Qui l’operatore sarà in grado di indicare quale bollo che non è stato pagato e sarà in grado di dire l’importo da pagare comprensivo di sanzioni e interessi da ravvedimento. Potrà rilasciare anche un estratto da cui si evincono gli anni per i quali la tassa è in regola e quelli per i quali, invece, la tassa non risulta pagata.

Ricordiamo, infine, che la tassa si prescrive nel termine di tre anni.

Riassumendo